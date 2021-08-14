https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745716805.html
МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2021
МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
Американское Министерство внутренней безопасности подготовило доклад о террористических угрозах для США, в котором, в частности, обвинило Россию, Китай и Иран в РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T02:20
2021-08-14T02:20
2021-08-14T09:02
распространение коронавируса
в мире
сша
иран
вашингтон (город)
китай
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американское Министерство внутренней безопасности подготовило доклад о террористических угрозах для США, в котором, в частности, обвинило Россию, Китай и Иран в том, что они способствовали распространению дезинформации о COVID-19.Авторы документа утверждают, что эти страны "активизировали попытки посеять разногласия в мире".Каких-либо доказательств в пользу этого утверждения не приводится.Это не первые подобные обвинения со стороны США. Так, американская разведка заявляла, что Россия и Китай якобы используют ситуацию с пандемией для ведения "информационной войны" против Запада, а госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что Россия распространяет дезинформацию о вакцинах. В Москве эти обвинения не раз опровергали.По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, складывается ощущение, что таким образом некоторые американские политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем: сваливают все беды Америки в одну кучу и во всем винят Россию.Антонов подчеркнул, что Москва не изменяет своим принципам невмешательства во внутренние дела других стран и всегда готова выстраивать двусторонние отношения на профессиональной, прагматической и взаимовыгодной основе, так как только совместными усилиями можно добиться прогресса в борьбе с терроризмом, пандемией и другими глобальными угрозами.
https://ria.ru/20210805/genetika-1744591354.html
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иран
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в мире, сша, иран, вашингтон (город), китай, россия, коронавирус covid-19
02:20 14.08.2021 (обновлено: 09:02 14.08.2021)
МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
Министерство внутренней безопасности США: Россия, КНР и Иран дезинформируют о происхождении COVID-19