https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745716805.html

МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19

МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2021

МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19

Американское Министерство внутренней безопасности подготовило доклад о террористических угрозах для США, в котором, в частности, обвинило Россию, Китай и Иран в РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T02:20

2021-08-14T02:20

2021-08-14T09:02

распространение коронавируса

в мире

сша

иран

вашингтон (город)

китай

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американское Министерство внутренней безопасности подготовило доклад о террористических угрозах для США, в котором, в частности, обвинило Россию, Китай и Иран в том, что они способствовали распространению дезинформации о COVID-19.Авторы документа утверждают, что эти страны "активизировали попытки посеять разногласия в мире".Каких-либо доказательств в пользу этого утверждения не приводится.Это не первые подобные обвинения со стороны США. Так, американская разведка заявляла, что Россия и Китай якобы используют ситуацию с пандемией для ведения "информационной войны" против Запада, а госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что Россия распространяет дезинформацию о вакцинах. В Москве эти обвинения не раз опровергали.По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, складывается ощущение, что таким образом некоторые американские политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем: сваливают все беды Америки в одну кучу и во всем винят Россию.Антонов подчеркнул, что Москва не изменяет своим принципам невмешательства во внутренние дела других стран и всегда готова выстраивать двусторонние отношения на профессиональной, прагматической и взаимовыгодной основе, так как только совместными усилиями можно добиться прогресса в борьбе с терроризмом, пандемией и другими глобальными угрозами.

https://ria.ru/20210805/genetika-1744591354.html

сша

иран

вашингтон (город)

китай

россия

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в мире, сша, иран, вашингтон (город), китай, россия, коронавирус covid-19