У The Killers вышел новый студийный альбом "Pressure Machine"

Участники американской рок-группы The Killers представили на всех цифровых площадках новый, седьмой студийный альбом "Pressure Machine". РИА Новости, 14.08.2021

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Участники американской рок-группы The Killers представили на всех цифровых площадках новый, седьмой студийный альбом "Pressure Machine". В сборнике 12 треков, посвященных воспоминаниям вокалиста и фронтмена группы Брэндона Флауэрса о Нефи (штат Юта, США). В этом городе музыкант провел часть своего детства и юности. По словам рокеров, "Pressure Machine" не похож ни на одну из их пластинок. У альбома есть четкая концепция. Сюжет сосредоточен именно на Нефи и людях, которые там живут. Каждый персонаж вдохновлен реальным человеком: соседом или знакомым Флауэрса. "Всех этих людей я знаю", — прокомментировал вокалист. "Pressure Machine" стал продолжением "Imploding The Mirage" — шестого студийного альбома The Killers, выпущенного в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса представить оба сборника на концертах пока невозможно. Тем не менее, участники группы планируют вернуться к гастролям уже в мае 2022 года, чтобы исполнить песни с обеих пластинок.

