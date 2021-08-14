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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210814/frantsiya-1745745305.html
СМИ: французы второй день не могут получить QR-коды из-за сбоев в системе
СМИ: французы второй день не могут получить QR-коды из-за сбоев в системе - РИА Новости, 14.08.2021
СМИ: французы второй день не могут получить QR-коды из-за сбоев в системе
Сбои в информационной системе, наблюдавшиеся в пятницу вечером и в субботу утром, помешали выдаче QR-кодов во Франции, которые власти страны ввели для... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:20
2021-08-14T17:43
распространение коронавируса
в мире
франция
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Сбои в информационной системе, наблюдавшиеся в пятницу вечером и в субботу утром, помешали выдаче QR-кодов во Франции, которые власти страны ввели для противодействия распространению COVID-19, сообщает газета Parisien.По данным издания, в пятницу во второй половине дня аптекари не смогли получить доступ к порталу, на котором выдаются QR-коды. Отмечается, что портал снова заработал только к полуночи. Однако, как указывает Parisien, в субботу утром аптекари в ряде регионов вновь сообщили об аналогичных неполадках.Ранее также наблюдались проблемы в работе системы, но обычно она приходила в норму течение нескольких минут, отмечает газета.В некоторых аптеках людям выдали бумажные бланки, подтверждающие, что у них нет коронавируса. Неизвестно, примут ли заинтересованные службы и учреждения эти документы. По словам вице-председателя федерации фармацевтических профсоюзов Филиппа Данри, причиной сбоя, который затронул более 90% аптек, стала перегрузка сайта.Сбой в информационной системе, из-за которого нельзя было получить санитарный пропуск во Франции, устранён, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на минздрав страны.
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в мире, франция, коронавирус covid-19
15:20 14.08.2021 (обновлено: 17:43 14.08.2021)
 
СМИ: французы второй день не могут получить QR-коды из-за сбоев в системе

Parisien: несколько граждан Франции второй день не могут получить QR-коды из-за сбоев в системе

© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре "вакцинодроме" на стадионе Стад де Франс
Местные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре вакцинодроме на стадионе Стад де Франс - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Флоренс Галле
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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Сбои в информационной системе, наблюдавшиеся в пятницу вечером и в субботу утром, помешали выдаче QR-кодов во Франции, которые власти страны ввели для противодействия распространению COVID-19, сообщает газета Parisien.
По данным издания, в пятницу во второй половине дня аптекари не смогли получить доступ к порталу, на котором выдаются QR-коды. Отмечается, что портал снова заработал только к полуночи. Однако, как указывает Parisien, в субботу утром аптекари в ряде регионов вновь сообщили об аналогичных неполадках.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 21:02
Во Франции более 230 тысяч человек протестуют против санитарных пропусков
Ранее также наблюдались проблемы в работе системы, но обычно она приходила в норму течение нескольких минут, отмечает газета.
В некоторых аптеках людям выдали бумажные бланки, подтверждающие, что у них нет коронавируса. Неизвестно, примут ли заинтересованные службы и учреждения эти документы. По словам вице-председателя федерации фармацевтических профсоюзов Филиппа Данри, причиной сбоя, который затронул более 90% аптек, стала перегрузка сайта.
Сбой в информационной системе, из-за которого нельзя было получить санитарный пропуск во Франции, устранён, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на минздрав страны.
 
Распространение коронавирусаВ миреФранцияКоронавирус COVID-19
 
 
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