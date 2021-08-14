https://ria.ru/20210814/frantsiya-1745745305.html

СМИ: французы второй день не могут получить QR-коды из-за сбоев в системе

СМИ: французы второй день не могут получить QR-коды из-за сбоев в системе - РИА Новости, 14.08.2021

СМИ: французы второй день не могут получить QR-коды из-за сбоев в системе

Сбои в информационной системе, наблюдавшиеся в пятницу вечером и в субботу утром, помешали выдаче QR-кодов во Франции, которые власти страны ввели для... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T15:20

2021-08-14T15:20

2021-08-14T17:43

распространение коронавируса

в мире

франция

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Сбои в информационной системе, наблюдавшиеся в пятницу вечером и в субботу утром, помешали выдаче QR-кодов во Франции, которые власти страны ввели для противодействия распространению COVID-19, сообщает газета Parisien.По данным издания, в пятницу во второй половине дня аптекари не смогли получить доступ к порталу, на котором выдаются QR-коды. Отмечается, что портал снова заработал только к полуночи. Однако, как указывает Parisien, в субботу утром аптекари в ряде регионов вновь сообщили об аналогичных неполадках.Ранее также наблюдались проблемы в работе системы, но обычно она приходила в норму течение нескольких минут, отмечает газета.В некоторых аптеках людям выдали бумажные бланки, подтверждающие, что у них нет коронавируса. Неизвестно, примут ли заинтересованные службы и учреждения эти документы. По словам вице-председателя федерации фармацевтических профсоюзов Филиппа Данри, причиной сбоя, который затронул более 90% аптек, стала перегрузка сайта.Сбой в информационной системе, из-за которого нельзя было получить санитарный пропуск во Франции, устранён, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на минздрав страны.

https://ria.ru/20210807/protesty-1744870912.html

франция

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в мире, франция, коронавирус covid-19