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В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек - РИА Новости, 14.08.2021
В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
В Анапе из подтопленных в результате ливней территорий эвакуировали более 450 человек, сообщается на официальном сайте города. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T06:26
2021-08-14T11:38
происшествия
краснодарский край
славянский район
новороссийск
москва
гидрометцентр
наводнение
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Анапе из подтопленных в результате ливней территорий эвакуировали более 450 человек, сообщается на официальном сайте города.Отмечается, что людей разместили в семи объектах. В городе остался резерв на расселение более 350 человек. Также продолжается поиск дополнительных мест расселения на случай ухудшения обстановки. Пункт временного размещения развернули в селе Цибанобалка.Сильные ливни шли на Кубани всю ночь на 13 августа. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В нескольких муниципалитетах введели режимы ЧС.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, славянский район, новороссийск, москва, гидрометцентр, наводнение
06:26 14.08.2021 (обновлено: 11:38 14.08.2021)
 
В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек

В Анапе из подтопленных ливнем территорий эвакуировали 458 человек

© Фото : официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт АнапаПодтопленные территории в Анапе
Подтопленные территории в Анапе - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Фото : официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Анапе из подтопленных в результате ливней территорий эвакуировали более 450 человек, сообщается на официальном сайте города.

"На курорте продолжается комплексная работа по устранению последствий удара стихии. В данный момент в пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов расселено 458 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что людей разместили в семи объектах. В городе остался резерв на расселение более 350 человек. Также продолжается поиск дополнительных мест расселения на случай ухудшения обстановки. Пункт временного размещения развернули в селе Цибанобалка.
Сильные ливни шли на Кубани всю ночь на 13 августа. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В нескольких муниципалитетах введели режимы ЧС.
Ливень - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
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Гидрометцентр предупредил о ливнях и возможных наводнениях на юге России
 
ПроисшествияКраснодарский крайСлавянский районНовороссийскМоскваГидрометцентрНаводнение
 
 
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