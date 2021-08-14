https://ria.ru/20210814/evakuatsiya-1745719051.html
В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек - РИА Новости, 14.08.2021
В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
В Анапе из подтопленных в результате ливней территорий эвакуировали более 450 человек, сообщается на официальном сайте города. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T06:26
2021-08-14T06:26
2021-08-14T11:38
происшествия
краснодарский край
славянский район
новороссийск
москва
гидрометцентр
наводнение
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Анапе из подтопленных в результате ливней территорий эвакуировали более 450 человек, сообщается на официальном сайте города.Отмечается, что людей разместили в семи объектах. В городе остался резерв на расселение более 350 человек. Также продолжается поиск дополнительных мест расселения на случай ухудшения обстановки. Пункт временного размещения развернули в селе Цибанобалка.Сильные ливни шли на Кубани всю ночь на 13 августа. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В нескольких муниципалитетах введели режимы ЧС.
https://ria.ru/20210814/pogoda-1745715359.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, славянский район, новороссийск, москва, гидрометцентр, наводнение
06:26 14.08.2021 (обновлено: 11:38 14.08.2021)
В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
В Анапе из подтопленных ливнем территорий эвакуировали 458 человек