https://ria.ru/20210814/evakuatsiya-1745719051.html

В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек

В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек - РИА Новости, 14.08.2021

В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек

В Анапе из подтопленных в результате ливней территорий эвакуировали более 450 человек, сообщается на официальном сайте города. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T06:26

2021-08-14T06:26

2021-08-14T11:38

происшествия

краснодарский край

славянский район

новороссийск

москва

гидрометцентр

наводнение

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Анапе из подтопленных в результате ливней территорий эвакуировали более 450 человек, сообщается на официальном сайте города.Отмечается, что людей разместили в семи объектах. В городе остался резерв на расселение более 350 человек. Также продолжается поиск дополнительных мест расселения на случай ухудшения обстановки. Пункт временного размещения развернули в селе Цибанобалка.Сильные ливни шли на Кубани всю ночь на 13 августа. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В нескольких муниципалитетах введели режимы ЧС.

https://ria.ru/20210814/pogoda-1745715359.html

краснодарский край

славянский район

новороссийск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, славянский район, новороссийск, москва, гидрометцентр, наводнение