https://ria.ru/20210814/elektrichestvo-1745722923.html

В Краснодарском крае более ста тысяч человек остались без света

В Краснодарском крае более ста тысяч человек остались без света - РИА Новости, 14.08.2021

В Краснодарском крае более ста тысяч человек остались без света

Из-за непогоды в Краснодарском крае без электричества остались 108 тысяч человек в 11 населенных пунктах, сообщается на сайте регионального ГУМЧС. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T08:53

2021-08-14T08:53

2021-08-14T11:01

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Из-за непогоды в Краснодарском крае без электричества остались 108 тысяч человек в 11 населенных пунктах, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.Сейчас ведутся восстановительные работы.В 14 муниципалитетах Кубани введен режим ЧС. Также отмечается, что в ближайшие два дня может выпасть до 140 мм осадков.Сильные ливни шли на Кубани всю ночь на 13 августа. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В ряде муниципалитетов введены режимы ЧС. Гидрометцентр предупредил о грозовых дождях с субботы по понедельник в Краснодарском крае.

краснодарский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)