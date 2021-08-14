В Краснодарском крае более ста тысяч человек остались без света

МЧС: 108 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды на Кубани
Штормовое предупреждение объявили на этой неделе в Крыму из-за надвигающихся дождей. Синоптики предрекли полуострову "библейский потоп".
Штормовое предупреждение объявили на этой неделе в Крыму из-за надвигающихся дождей. Синоптики предрекли полуострову "библейский потоп".
В зоне подтопления в Керчи оказались городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод и около ста домов.
В зоне подтопления в Керчи оказались городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод и около ста домов.
Троллейбусы не вышли на линии. Администрация Керчи рекомендовала отказаться от поездок на личном автотранспорте.
Троллейбусы не вышли на линии. Администрация Керчи рекомендовала отказаться от поездок на личном автотранспорте.
Проход на подтопленный стадион в Керчи.
Проход на подтопленный стадион в Керчи.
Жителей предупредили о возможной эвакуации, попросили держать под рукой документы и вещи первой необходимости. Развернуты несколько пунктов сбора, подготовлены автобусы для перевозки людей.
Жителей предупредили о возможной эвакуации, попросили держать под рукой документы и вещи первой необходимости. Развернуты несколько пунктов сбора, подготовлены автобусы для перевозки людей.
Сотрудники коммунальных служб заранее начали расчистку ливневок. Для распила поваленных деревьев и расчистки дорог создали мобильные аварийные бригады. На помощь Керчи из Симферополя выдвинулись дополнительные силы МЧС.
Сотрудники коммунальных служб заранее начали расчистку ливневок. Для распила поваленных деревьев и расчистки дорог создали мобильные аварийные бригады. На помощь Керчи из Симферополя выдвинулись дополнительные силы МЧС.
Керчь подтапливает второй раз за лето.
Сильные ливни шли в Крыму с начала июня до середины июля. Больше всего, помимо Керчи, пострадали Ялта и Бахчисарайский район. Подтопления признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Сильные ливни шли в Крыму с начала июня до середины июля. Больше всего, помимо Керчи, пострадали Ялта и Бахчисарайский район. Подтопления признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Для защиты от паводков под Керчью предложили создать каскадные озера в месте разлива реки Катерлез. Предполагается, что они задержат быстрый сход воды и помогут избежать подтоплений в районе центрального стадиона.
Для защиты от паводков под Керчью предложили создать каскадные озера в месте разлива реки Катерлез. Предполагается, что они задержат быстрый сход воды и помогут избежать подтоплений в районе центрального стадиона.
По прогнозу, дожди будут идти до выходных. Городские власти обещают, что июньское наводнение не повторится.
По прогнозу, дожди будут идти до выходных. Городские власти обещают, что июньское наводнение не повторится.
Штормовое предупреждение объявили на этой неделе в Крыму из-за надвигающихся дождей. Синоптики предрекли полуострову "библейский потоп".
В зоне подтопления в Керчи оказались городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод и около ста домов.
Троллейбусы не вышли на линии. Администрация Керчи рекомендовала отказаться от поездок на личном автотранспорте.
Проход на подтопленный стадион в Керчи.
Жителей предупредили о возможной эвакуации, попросили держать под рукой документы и вещи первой необходимости. Развернуты несколько пунктов сбора, подготовлены автобусы для перевозки людей.
Сотрудники коммунальных служб заранее начали расчистку ливневок. Для распила поваленных деревьев и расчистки дорог создали мобильные аварийные бригады. На помощь Керчи из Симферополя выдвинулись дополнительные силы МЧС.
Керчь подтапливает второй раз за лето.
Сильные ливни шли в Крыму с начала июня до середины июля. Больше всего, помимо Керчи, пострадали Ялта и Бахчисарайский район. Подтопления признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Для защиты от паводков под Керчью предложили создать каскадные озера в месте разлива реки Катерлез. Предполагается, что они задержат быстрый сход воды и помогут избежать подтоплений в районе центрального стадиона.
По прогнозу, дожди будут идти до выходных. Городские власти обещают, что июньское наводнение не повторится.