https://ria.ru/20210814/duda-1745772647.html

Дуда решил подписать спорный закон об отобранном в войну имуществе евреев

Дуда решил подписать спорный закон об отобранном в войну имуществе евреев - РИА Новости, 15.08.2021

Дуда решил подписать спорный закон об отобранном в войну имуществе евреев

Президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-14T22:22

2021-08-14T22:22

2021-08-15T01:41

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ВАРШАВА, 14 авг – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.Недавно польский парламент принял поправки в административный кодекс, согласно которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. Данные поправки вызвали недовольство в Израиле и США, где считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию."Сегодня я принял решение по законопроекту, который в последние месяцы был предметом оживленных и громких дебатов в стране и за рубежом. После тщательного анализа я решил подписать принятые сеймом и сенатом поправки к Административному кодексу", - заявил Дуда, слова которого приводит канцелярия президента."Я убежден, что с моей подписью заканчивается эпоха правового хаоса - эпоха реприватизационных мафий, неопределенность миллионов поляков и отсутствие уважения элементарных прав граждан нашей страны. Ибо я верю в государство, дающее гражданам защиту от несправедливости", - добавил польский президент.При этом он отрицает, что обновленный закон направлен именно на имущественные права евреев. "Я ознакомился с содержанием обращений, поступающих из-за рубежа. Их авторы часто поднимали аргумент о том, что новый закон нацелен на особую группу – на евреев, оставшихся в живых после массового уничтожения немцами. Я однозначно отвергаю эту риторику и говорю это со всей силой не только как президент Польской Республики, но и как человек, который к вопросам Холокоста, в том числе и по личным причинам, никогда не оставался равнодушным", - заявил Дуда."Польское государство - хранитель памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев - не позволит инструментализировать массовое уничтожение в текущих политических целях. Мы не устанем напоминать о том, что каждая вторая жертва Холокоста была польским гражданином и что наше правительство в изгнании сделало многое, чтобы противостоять гибели, больше, чем любое другое", - добавил он.

https://ria.ru/20210614/duda-1736993081.html

https://ria.ru/20210526/strana-1734329385.html

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в мире, израиль, сша, анджей дуда, польша