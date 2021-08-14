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В Нижегородской области два человека погибли, перевернувшись на болотоходе
В Нижегородской области два человека погибли, перевернувшись на болотоходе - РИА Новости, 14.08.2021
В Нижегородской области два человека погибли, перевернувшись на болотоходе
Два человека утонули, ещё двое спаслись, перевернувшись на болотоходе на водоеме в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T20:22
2021-08-14T20:22
2021-08-14T20:22
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Два человека утонули, ещё двое спаслись, перевернувшись на болотоходе на водоеме в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о происшествии в Большеболдинском районе на пруду в двух километрах от села Рябиновка поступило в субботу в 17.45."По прибытии на место установлено, что при попытке переплыть водоем четыре человека (детей нет) перевернулись на болотоходе. Из них два человека самостоятельно выбрались из воды, два человека погибли", - говорится в сообщении.Отмечается, что тела погибших были извлечены из воды очевидцами и переданы сотрудникам полиции.
https://ria.ru/20210705/anapa-1739914361.html
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области два человека погибли, перевернувшись на болотоходе
В Нижегородской области в водоеме два человека погибли, перевернувшись на болотоходе