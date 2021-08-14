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Байден направил пять тысяч военных в Афганистан

Байден направил пять тысяч военных в Афганистан - РИА Новости, 14.08.2021

Байден направил пять тысяч военных в Афганистан

Президент США Джо Байден заявил, что санкционировал размещение до 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T23:13

2021-08-14T23:13

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афганистан

джо байден

обострение ситуации в афганистане

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что санкционировал размещение до 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в Афганистане."Основываясь на рекомендациях военных, дипломатов и разведки, я санкционировал размещение порядка 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасного сокращения персонала США и наших союзников, и безопасной эвакуации афганцев, которые помогали нам в период миссии, и тех, кто подвергается риску из-за продвижения "Талибана"*, - говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.* Террористическая организация, запрещенная в России

сша

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-14T23:13 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, джо байден, обострение ситуации в афганистане