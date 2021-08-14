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Байден направил пять тысяч военных в Афганистан
Байден направил пять тысяч военных в Афганистан - РИА Новости, 14.08.2021
Байден направил пять тысяч военных в Афганистан
Президент США Джо Байден заявил, что санкционировал размещение до 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T23:13
2021-08-14T23:13
2021-08-14T23:23
в мире
сша
афганистан
джо байден
обострение ситуации в афганистане
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что санкционировал размещение до 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в Афганистане."Основываясь на рекомендациях военных, дипломатов и разведки, я санкционировал размещение порядка 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасного сокращения персонала США и наших союзников, и безопасной эвакуации афганцев, которые помогали нам в период миссии, и тех, кто подвергается риску из-за продвижения "Талибана"*, - говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.* Террористическая организация, запрещенная в России
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-14T23:13
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PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, афганистан, джо байден, обострение ситуации в афганистане
23:13 14.08.2021 (обновлено: 23:23 14.08.2021)
Байден направил пять тысяч военных в Афганистан
Президент США Байден направил около пяти тысячи военных для эвакуации дипломатов из Афганистана