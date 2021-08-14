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Талибы заявили о захвате центрального города афганской провинции Фарьяб

Талибы заявили о захвате центрального города афганской провинции Фарьяб - РИА Новости, 14.08.2021

Талибы заявили о захвате центрального города афганской провинции Фарьяб

Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате города Меймене, административного центра провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T19:08

2021-08-14T19:08

2021-08-14T19:10

в мире

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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КАБУЛ, 14 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате города Меймене, административного центра провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана.Согласно заявлению представителя движения Забиуллы Муджахида, опубликованном в его Twitter-аккаунте, здание губернаторской администрации, полицейский участок и другие госучреждения в Меймене перешли под контроль талибов. Также боевики захватили вооружение правительственной армии, солдаты присоединились к талибам.Ранее в субботу талибы сообщили о захвате городов Асадабад, Гардез и Шаран - административных центров провинций Кунар, Пактия и Пактика соответственно.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд, а к середине месяца объявили о захвате административных центров в провинциях Газни, Герат, Кандаргар, Кундуз, Пактия и еще 15 главных городов других провинций. Всего в Афганистане насчитывается 34 провинции, бои продолжаются. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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2021

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-14T19:08 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, обострение ситуации в афганистане