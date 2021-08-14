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Талибы заявили о захвате центрального города афганской провинции Фарьяб
Талибы заявили о захвате центрального города афганской провинции Фарьяб - РИА Новости, 14.08.2021
Талибы заявили о захвате центрального города афганской провинции Фарьяб
Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате города Меймене, административного центра провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T19:08
2021-08-14T19:10
в мире
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 14 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате города Меймене, административного центра провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана.Согласно заявлению представителя движения Забиуллы Муджахида, опубликованном в его Twitter-аккаунте, здание губернаторской администрации, полицейский участок и другие госучреждения в Меймене перешли под контроль талибов. Также боевики захватили вооружение правительственной армии, солдаты присоединились к талибам.Ранее в субботу талибы сообщили о захвате городов Асадабад, Гардез и Шаран - административных центров провинций Кунар, Пактия и Пактика соответственно.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд, а к середине месяца объявили о захвате административных центров в провинциях Газни, Герат, Кандаргар, Кундуз, Пактия и еще 15 главных городов других провинций. Всего в Афганистане насчитывается 34 провинции, бои продолжаются. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, афганистан, обострение ситуации в афганистане
19:08 14.08.2021 (обновлено: 19:10 14.08.2021)
 
Талибы заявили о захвате центрального города афганской провинции Фарьяб

Талибы заявили о захвате города Меймене афганской провинции Фарьяб

© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики "Талибана"* в городе Газни
Боевики Талибана* в городе Газни - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 14 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате города Меймене, административного центра провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана.
Согласно заявлению представителя движения Забиуллы Муджахида, опубликованном в его Twitter-аккаунте, здание губернаторской администрации, полицейский участок и другие госучреждения в Меймене перешли под контроль талибов. Также боевики захватили вооружение правительственной армии, солдаты присоединились к талибам.
Ранее в субботу талибы сообщили о захвате городов Асадабад, Гардез и Шаран - административных центров провинций Кунар, Пактия и Пактика соответственно.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.
В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд, а к середине месяца объявили о захвате административных центров в провинциях Газни, Герат, Кандаргар, Кундуз, Пактия и еще 15 главных городов других провинций. Всего в Афганистане насчитывается 34 провинции, бои продолжаются. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреАфганистанОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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