https://ria.ru/20210814/afganistan-1745739581.html
Талибы захватили столицу провинции Кунар, сообщил источник
Талибы захватили столицу провинции Кунар, сообщил источник - РИА Новости, 14.08.2021
Талибы захватили столицу провинции Кунар, сообщил источник
Боевики движения "Талибан"* захватили город Асадабад, столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном, заявил РИА Новости источник в местных властях. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:04
2021-08-14T14:04
2021-08-14T14:04
в мире
афганистан
кунар
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741186322_0:345:2981:2022_1920x0_80_0_0_f39acb11c46e5d0ba396ca16ccd46487.jpg
КАБУЛ, 14 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* захватили город Асадабад, столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном, заявил РИА Новости источник в местных властях."Асадабад, столица провинции Кунар, и тюрьма в Кунаре пали", - сообщил источник.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан
кунар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741186322_523:505:2580:2048_1920x0_80_0_0_2f4814a0433a399ad387c40053c81328.jpg
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-14T14:04
true
PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кунар, обострение ситуации в афганистане
Талибы захватили столицу провинции Кунар, сообщил источник
Источник: талибы захватили Асадабад, столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном
КАБУЛ, 14 авг - РИА Новости.
Боевики движения "Талибан"* захватили город Асадабад, столицу провинции Кунар
на границе с Пакистаном, заявил РИА Новости источник в местных властях.
"Асадабад, столица провинции Кунар, и тюрьма в Кунаре пали", - сообщил источник.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.