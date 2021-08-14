https://ria.ru/20210814/afganistan-1745733311.html
Талибы заявили о захвате столицы афганской провинции Пактика
Талибы заявили о захвате столицы афганской провинции Пактика - РИА Новости, 14.08.2021
Талибы заявили о захвате столицы афганской провинции Пактика
Талибы заявили, что захватили город Шаран — административный центр провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:44
2021-08-14T11:44
2021-08-14T13:21
в мире
безопасность
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 14 авг — РИА Новости. Талибы заявили, что захватили город Шаран — административный центр провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. Как говорится в твите представителя "Талибана"* Забиуллы Муджахида, боевики взяли под контроль здание губернаторской администрации, полицейский участок и другие государственные учреждения. Кроме того, они захватили вооружение правительственной армии, а солдаты перешли на их сторону.В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и "Талибана"*. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США.Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что захватили административные центры практически половины из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, Кандагар, Пули-Алам, Таринкот, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Не исключается, что они могут блокировать и Кабул. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.Некоторые страны Запада начали эвакуировать из Афганистана сотрудников своих посольств. В российской дипмиссии заявили РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, но охрану должным образом усилили. * Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-14T11:44
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PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, безопасность, афганистан, обострение ситуации в афганистане
11:44 14.08.2021 (обновлено: 13:21 14.08.2021)
Талибы заявили о захвате столицы афганской провинции Пактика
Талибы заявили о захватке города Шаран — столицы афганской провинции Пактика