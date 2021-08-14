https://ria.ru/20210814/afganistan-1745732159.html
Пентагон планирует эвакуацию всего посольства в Афганистане, сообщили СМИ
Пентагон планирует эвакуацию всего посольства в Афганистане, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.08.2021
Пентагон планирует эвакуацию всего посольства в Афганистане, сообщили СМИ
Военные США считают полную эвакуацию посольства в Афганистане неизбежной, сообщает издание Politico. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T11:25
2021-08-14T11:25
2021-08-14T11:25
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обострение ситуации в афганистане
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Военные США считают полную эвакуацию посольства в Афганистане неизбежной, сообщает издание Politico.Ранее США направили в Афганистан 3 тысячи военных для ускорения эвакуации гражданских служащих посольства.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, безопасность, сша, афганистан, обострение ситуации в афганистане
Пентагон планирует эвакуацию всего посольства в Афганистане, сообщили СМИ
Politico: Пентагон планирует полный вывод американской миссии в Кабуле
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости.
Военные США
считают полную эвакуацию посольства в Афганистане неизбежной, сообщает издание Politico
.
"Пентагон уже планирует полный вывод американской миссии в Кабуле, сообщили три источника… Два источника отдельно сказали, что Центральное командование ВС США считает полную эвакуацию посольства "неизбежной", - сообщает издание.
Ранее США направили в Афганистан 3 тысячи военных для ускорения эвакуации гражданских служащих посольства.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.