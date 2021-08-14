https://ria.ru/20210814/afganistan-1745732159.html

Пентагон планирует эвакуацию всего посольства в Афганистане, сообщили СМИ

Пентагон планирует эвакуацию всего посольства в Афганистане, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.08.2021

Пентагон планирует эвакуацию всего посольства в Афганистане, сообщили СМИ

Военные США считают полную эвакуацию посольства в Афганистане неизбежной, сообщает издание Politico. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T11:25

2021-08-14T11:25

2021-08-14T11:25

в мире

безопасность

сша

афганистан

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587391_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63b1df4f8bd93fde865deac0f49c7207.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Военные США считают полную эвакуацию посольства в Афганистане неизбежной, сообщает издание Politico.Ранее США направили в Афганистан 3 тысячи военных для ускорения эвакуации гражданских служащих посольства.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745525133.html

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, безопасность, сша, афганистан, обострение ситуации в афганистане