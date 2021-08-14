https://ria.ru/20210814/afganistan-1745716949.html
США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул
США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул - РИА Новости, 14.08.2021
США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул
Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что переброска основной части дополнительного контингента американских военных в... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T02:58
2021-08-14T02:58
2021-08-14T02:58
в мире
сша
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джон кирби
кабул
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что переброска основной части дополнительного контингента американских военных в Афганистан должна завершиться к концу недели.Речь идет о временном размещении трех батальонов (три тысячи военнослужащих) в аэропорту Кабула для обеспечения безопасности вывоза из страны американских дипломатов и других гражданских специалистов.Также представитель Пентагона подчеркнул, что силы талибов в данный момент не угрожают непосредственно афганской столице, но пытаются изолировать ее от остальной части страны. Он добавил, что в Вашингтоне "с большой тревогой" следят за стремительным продвижением отрядов "Талибана"*.Новые порядкиРанее житель северо-восточной афганской провинции Тахар Абдулхалек Тахари рассказал РИА Новости, что талибы начали устанавливать новые порядки на занятых ими территориях.Он также добавил, что на жителей захваченных районов наложили целый ряд обязательств: некоторых афганцев заставляют готовить еду для талибов, а с крестьян принудительно собирают специфические налоги, установленные мусульманским правом.Кроме того, по словам Тахари, талибы запрещают жителям передвигаться по улицам группами больше двух человек, а женщинам больше нельзя выходить из дома без сопровождения мужа и близких родственников.Также Тахари рассказал, что собирается покинуть родной район из-за плохого отношения талибов к населению. Помимо этого афганец выразил опасения, что боевики накажут его, если узнают, что в прошлом он помогал правительственной армии.Ситуация в АфганистанеВ последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.В начале августа боевики радикального движения заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли занять мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандагар и Кундуз: административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210813/pravitelstvo-1745685970.html
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газни (провинция)
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в мире, сша, афганистан, газни (провинция), кундуз (провинция), джон кирби, кабул, обострение ситуации в афганистане
США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул
Официальный представитель Пентагона Кирби: США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби
сообщил, что переброска основной части дополнительного контингента американских военных в Афганистан
должна завершиться к концу недели.
Речь идет о временном размещении трех батальонов (три тысячи военнослужащих) в аэропорту Кабула
для обеспечения безопасности вывоза из страны американских дипломатов и других гражданских специалистов.
"Перемещение войск, о котором мы объявили накануне, происходит прямо сейчас. Часть одного из батальонов морской пехоты — уже там, в Кабуле, остальные силы будут прибывать в следующие пару дней. Я предполагаю, что к концу выходных основная часть этих трех тысяч, о которых мы говорили вчера, будут на месте", — объяснил Кирби.
Также представитель Пентагона подчеркнул, что силы талибов в данный момент не угрожают непосредственно афганской столице, но пытаются изолировать ее от остальной части страны. Он добавил, что в Вашингтоне "с большой тревогой" следят за стремительным продвижением отрядов "Талибана"*.
Новые порядки
Ранее житель северо-восточной афганской провинции Тахар Абдулхалек Тахари рассказал РИА Новости, что талибы начали устанавливать новые порядки на занятых ими территориях.
"Во-первых, новые законы талибов накладывают ограничения на всех людей. Особенно в личных делах, ношении одежды, выхода женщин на улицу. Молодых людей заставляют носить определенные типы одежды, им запрещают стричься. Также проверяются телефоны, и людей подвергают наказанию, если в них обнаруживаются запрещенные и неподобающие, с точки зрения талибов, вещи", — сказал Тахари.
Он также добавил, что на жителей захваченных районов наложили целый ряд обязательств: некоторых афганцев заставляют готовить еду для талибов, а с крестьян принудительно собирают специфические налоги, установленные мусульманским правом.
Кроме того, по словам Тахари, талибы запрещают жителям передвигаться по улицам группами больше двух человек, а женщинам больше нельзя выходить из дома без сопровождения мужа и близких родственников.
Также Тахари рассказал, что собирается покинуть родной район из-за плохого отношения талибов к населению. Помимо этого афганец выразил опасения, что боевики накажут его, если узнают, что в прошлом он помогал правительственной армии.
Ситуация в Афганистане
В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.
В начале августа боевики радикального движения заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд
. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли занять мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни
, Герат
, Кандагар
и Кундуз
: административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США
появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул
и даже взять его под контроль.
*Террористическая организация, запрещенная в России.