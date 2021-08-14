https://ria.ru/20210814/afganistan-1745716949.html

США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул

США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул - РИА Новости, 14.08.2021

США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что переброска основной части дополнительного контингента американских военных в... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T02:58

2021-08-14T02:58

2021-08-14T02:58

в мире

сша

афганистан

газни (провинция)

кундуз (провинция)

джон кирби

кабул

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745620445_0:475:2731:2011_1920x0_80_0_0_e4e7c4e6a0ef57e5ee2fbb976ad2d0e7.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что переброска основной части дополнительного контингента американских военных в Афганистан должна завершиться к концу недели.Речь идет о временном размещении трех батальонов (три тысячи военнослужащих) в аэропорту Кабула для обеспечения безопасности вывоза из страны американских дипломатов и других гражданских специалистов.Также представитель Пентагона подчеркнул, что силы талибов в данный момент не угрожают непосредственно афганской столице, но пытаются изолировать ее от остальной части страны. Он добавил, что в Вашингтоне "с большой тревогой" следят за стремительным продвижением отрядов "Талибана"*.Новые порядкиРанее житель северо-восточной афганской провинции Тахар Абдулхалек Тахари рассказал РИА Новости, что талибы начали устанавливать новые порядки на занятых ими территориях.Он также добавил, что на жителей захваченных районов наложили целый ряд обязательств: некоторых афганцев заставляют готовить еду для талибов, а с крестьян принудительно собирают специфические налоги, установленные мусульманским правом.Кроме того, по словам Тахари, талибы запрещают жителям передвигаться по улицам группами больше двух человек, а женщинам больше нельзя выходить из дома без сопровождения мужа и близких родственников.Также Тахари рассказал, что собирается покинуть родной район из-за плохого отношения талибов к населению. Помимо этого афганец выразил опасения, что боевики накажут его, если узнают, что в прошлом он помогал правительственной армии.Ситуация в АфганистанеВ последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.В начале августа боевики радикального движения заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли занять мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Газни, Герат, Кандагар и Кундуз: административных центров одноименных провинций. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210813/pravitelstvo-1745685970.html

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745672715.html

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745525133.html

https://ria.ru/20210813/zakhvat-1745663143.html

сша

афганистан

газни (провинция)

кундуз (провинция)

кабул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, газни (провинция), кундуз (провинция), джон кирби, кабул, обострение ситуации в афганистане