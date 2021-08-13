https://ria.ru/20210813/zhurnalistka-1745712181.html
Британия ответила на отказ продлить российскую визу журналистке Би-би-си
Британия ответила на отказ продлить российскую визу журналистке Би-би-си - РИА Новости, 14.08.2021
Британия ответила на отказ продлить российскую визу журналистке Би-би-си
Посольство Британии в России назвало необоснованным решение не продлевать российскую визу корреспондентке "Би-би-си" в ответ на аналогичные действия Запада... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-13T23:11
2021-08-13T23:11
2021-08-14T04:00
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би-би-си
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Посольство Британии в России назвало необоснованным решение не продлевать российскую визу корреспондентке "Би-би-си" в ответ на аналогичные действия Запада против российских журналистов.Ранее появились сообщения о том, что Россия высылает корреспондентку "Би-би-си" в Москве Сару Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Виза журналистки не была продлена, и ей придется уехать до 31 августа."Это очередное необоснованное действие российских властей. Мы призываем их пересмотреть этот реакционный шаг против удостоенного наград журналиста "Би-би-си", - сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.Там считают, что "подобные действия лишь продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России".Дипмиссия также заявила, что "отвергает заявления МИД РФ о дискриминации российских журналистов в Великобритании, российские журналисты продолжают свободно работать в Великобритании, при условии того, что они действуют в рамках закона".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство разъяснило представителям телекорпорации "Би-би-си" причину непродления визы их журналистке. Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно предупреждало Лондон, что в ответ на визовые шаги британской стороны в адрес российских журналистов могут последовать ответные меры Москвы, написала Захарова в своем Telegram-канале.По ее словам, никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продляют британские или, например, американские, визы, западные СМИ традиционно не демонстрировали.
https://ria.ru/20210719/shpiony-1741779522.html
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в мире, лондон, москва, мария захарова, би-би-си, россия
23:11 13.08.2021 (обновлено: 04:00 14.08.2021)
Британия ответила на отказ продлить российскую визу журналистке Би-би-си
Посольство Британии сочло решение не продлевать российскую визу журналистке Би-би-си необоснованным
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Посольство Британии в России
назвало необоснованным решение не продлевать российскую визу корреспондентке "Би-би-си
" в ответ на аналогичные действия Запада против российских журналистов.
Ранее появились сообщения о том, что Россия высылает корреспондентку "Би-би-си" в Москве
Сару Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании
, дискриминирующей российские СМИ. Виза журналистки не была продлена, и ей придется уехать до 31 августа.
"Это очередное необоснованное действие российских властей. Мы призываем их пересмотреть этот реакционный шаг против удостоенного наград журналиста "Би-би-си", - сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.
Там считают, что "подобные действия лишь продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России".
Дипмиссия также заявила, что "отвергает заявления МИД РФ о дискриминации российских журналистов в Великобритании, российские журналисты продолжают свободно работать в Великобритании, при условии того, что они действуют в рамках закона".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что министерство разъяснило представителям телекорпорации "Би-би-си" причину непродления визы их журналистке. Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно предупреждало Лондон
, что в ответ на визовые шаги британской стороны в адрес российских журналистов могут последовать ответные меры Москвы, написала Захарова в своем Telegram
-канале.
По ее словам, никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продляют британские или, например, американские, визы, западные СМИ традиционно не демонстрировали.