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Жириновский раскритиковал инициативу об изъятии загранпаспортов за долги
Жириновский раскритиковал инициативу об изъятии загранпаспортов за долги - РИА Новости, 13.08.2021
Жириновский раскритиковал инициативу об изъятии загранпаспортов за долги
Поправки в закон о порядке выезда и въезда в РФ об изъятии загранпаспортов за долги – "абсолютно драконовские", должников много и не надо всех равнять, при этом РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:06
2021-08-13T18:06
общество
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
россия
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Поправки в закон о порядке выезда и въезда в РФ об изъятии загранпаспортов за долги – "абсолютно драконовские", должников много и не надо всех равнять, при этом государство должно принимать меры в отношении крупных должников, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Ранее правительством в ГД были внесены поправки в закон о "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в которых утоняются основания для признания недействительными заграничных паспортов. Авторы инициативы предлагают изымать загранпаспорт у человека, который признан невыездным из-за неисполнения им судебных решений (в случае задолженности по налогам, штрафам или услугам ЖКХ, которые составляют 30 тысяч рублей и более). Запрет также распространяется на подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам до вынесения приговора суда."Это абсолютно драконовские меры. Конечно, государство вынуждено искать способы, как простимулировать должников рассчитаться, и в ряду случаев приходится прибегать к жестким методам. Но изымать паспорта за долг в 30 тысяч рублей – это явно перебор", - заявил Жириновский.По его словам, крупных должников нужно искать отдельно, накладывать на них судебные ограничения. "Но не надо всех грести под одну гребенку, не могут быть злостными нарушителями сразу пять миллионов граждан", - добавил Жириновский, комментируя данные Федеральной службы судебных приставов о том, что в России насчитывается пять миллионов граждан, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за данной проблемы."А если человек оплатил штрафы, но это еще не зафиксировано в электронной базе? Такое встречается нередко. Или гражданин готов оплатить задолженность прямо здесь и сейчас, в аэропорту у судебных приставов. А если штрафы пришли с задержкой и человек не оплатил их без злого умысла и опять же готов рассчитаться здесь и сейчас?" - рассказал глава либерал-демократов.Авторы законопроекта отмечают, что в случае, если выезд из гражданина из страны будет ограничен в соответствии с законом о порядке выезда, его паспорт подлежит изъятию в пределах компетенции судом, следственными органами СК, пограничниками, МВД, дипломатическими и консульскими органами и направляется в государственный орган, осуществивший выдачу паспортов. Порядок и сроки изъятия паспорта предлагается установить актом правительства РФ, по результатам изъятия документа будет составляться протокол (акт), копия которого может быть выдана гражданину по его просьбе, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20210811/zhirinovskiy-1745316269.html
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общество, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, россия
18:06 13.08.2021
 
Жириновский раскритиковал инициативу об изъятии загранпаспортов за долги

Лидер ЛДПР Жириновский назвал инициативу об изъятии загранпаспортов за долги "драконовской"

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Поправки в закон о порядке выезда и въезда в РФ об изъятии загранпаспортов за долги – "абсолютно драконовские", должников много и не надо всех равнять, при этом государство должно принимать меры в отношении крупных должников, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее правительством в ГД были внесены поправки в закон о "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в которых утоняются основания для признания недействительными заграничных паспортов. Авторы инициативы предлагают изымать загранпаспорт у человека, который признан невыездным из-за неисполнения им судебных решений (в случае задолженности по налогам, штрафам или услугам ЖКХ, которые составляют 30 тысяч рублей и более). Запрет также распространяется на подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам до вынесения приговора суда.
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"Это абсолютно драконовские меры. Конечно, государство вынуждено искать способы, как простимулировать должников рассчитаться, и в ряду случаев приходится прибегать к жестким методам. Но изымать паспорта за долг в 30 тысяч рублей – это явно перебор", - заявил Жириновский.
По его словам, крупных должников нужно искать отдельно, накладывать на них судебные ограничения. "Но не надо всех грести под одну гребенку, не могут быть злостными нарушителями сразу пять миллионов граждан", - добавил Жириновский, комментируя данные Федеральной службы судебных приставов о том, что в России насчитывается пять миллионов граждан, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за данной проблемы.
"А если человек оплатил штрафы, но это еще не зафиксировано в электронной базе? Такое встречается нередко. Или гражданин готов оплатить задолженность прямо здесь и сейчас, в аэропорту у судебных приставов. А если штрафы пришли с задержкой и человек не оплатил их без злого умысла и опять же готов рассчитаться здесь и сейчас?" - рассказал глава либерал-демократов.
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Авторы законопроекта отмечают, что в случае, если выезд из гражданина из страны будет ограничен в соответствии с законом о порядке выезда, его паспорт подлежит изъятию в пределах компетенции судом, следственными органами СК, пограничниками, МВД, дипломатическими и консульскими органами и направляется в государственный орган, осуществивший выдачу паспортов. Порядок и сроки изъятия паспорта предлагается установить актом правительства РФ, по результатам изъятия документа будет составляться протокол (акт), копия которого может быть выдана гражданину по его просьбе, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
 
ОбществоВладимир ЖириновскийГосдума РФЛДПРРоссия
 
 
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