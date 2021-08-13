https://ria.ru/20210813/zakhvat-1745629889.html

Удерживавший школьницу житель Приангарья объяснил свой поступок

Удерживавший школьницу житель Приангарья объяснил свой поступок - РИА Новости, 13.08.2021

Удерживавший школьницу житель Приангарья объяснил свой поступок

Рецидивист из иркутского Тайшета, удерживавший школьницу и убивший ее бабушку и дядю, начал орудовать молотком "ни с того ни с сего": видео допроса опубликовано РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:37

2021-08-13T13:37

2021-08-13T22:51

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Рецидивист из иркутского Тайшета, удерживавший школьницу и убивший ее бабушку и дядю, начал орудовать молотком "ни с того ни с сего": видео допроса опубликовано в YouTube-канале СК России.На опубликованных кадрах мужчина говорит, что подозревается в убийстве, а также сознается в содеянном."Да ни с чего, ни с того ни с сего схватил молоток, ударил по голове", — сказал задержанный, отвечая на вопрос, с чего все началось. Он также подтвердил, что ударов было множество.В сообщении к видео добавляется, что следователи ходатайствуют о заключении мужчины в СИЗО.Как рассказала ранее в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк, полиция узнала о случившемся от подруги семиклассницы: та написала ей СМС, что к ней в дом вломился неизвестный мужчина и не дает ей уйти.Подъехавшие полицейские обнаружили, что основной вход в дом заперт снаружи на навесной замок. На стук никто не отзывался. Полицейские решили сымитировать отъезд экипажа и остались в засаде — вскоре они увидели, что школьница на секунду появилась у окна.Далее пока один из сотрудников отвлекал внимание стуком в окно, другие выломали дверь с обратной стороны дома и задержали рецидивиста, местного жителя 45 лет. В подвале вскоре нашли убитых родственников девочки: дядю и бабушку.Освобожденную школьницу направили на медицинское обследование. О его результатах пока не сообщалось.

https://ria.ru/20210811/kuzbass-1745333379.html

https://ria.ru/20210713/poboi-1741101619.html

https://ria.ru/20210521/arest-1733409427.html

россия

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Допрос подозреваемого в двух убийствах в Иркутской области В Иркутской области задержан мужчина, совершивший убийство двух человек 12 августа в полицию поступило заявление от женщины о том, что на телефон ее дочери пришло смс-сообщение от одноклассницы с призывом о помощи. Девочка сообщила, что в её доме по ул.Гагарина её удерживает малознакомый мужчина. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые освободили 13-летнюю девочку 2021-08-13T13:37 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия