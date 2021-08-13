Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/zakhvat-1745629889.html
Удерживавший школьницу житель Приангарья объяснил свой поступок
Удерживавший школьницу житель Приангарья объяснил свой поступок - РИА Новости, 13.08.2021
Удерживавший школьницу житель Приангарья объяснил свой поступок
Рецидивист из иркутского Тайшета, удерживавший школьницу и убивший ее бабушку и дядю, начал орудовать молотком "ни с того ни с сего": видео допроса опубликовано РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:37
2021-08-13T22:51
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745619783_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f51d1222f3c0a082dbb02b0253bbfd21.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Рецидивист из иркутского Тайшета, удерживавший школьницу и убивший ее бабушку и дядю, начал орудовать молотком "ни с того ни с сего": видео допроса опубликовано в YouTube-канале СК России.На опубликованных кадрах мужчина говорит, что подозревается в убийстве, а также сознается в содеянном."Да ни с чего, ни с того ни с сего схватил молоток, ударил по голове", — сказал задержанный, отвечая на вопрос, с чего все началось. Он также подтвердил, что ударов было множество.В сообщении к видео добавляется, что следователи ходатайствуют о заключении мужчины в СИЗО.Как рассказала ранее в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк, полиция узнала о случившемся от подруги семиклассницы: та написала ей СМС, что к ней в дом вломился неизвестный мужчина и не дает ей уйти.Подъехавшие полицейские обнаружили, что основной вход в дом заперт снаружи на навесной замок. На стук никто не отзывался. Полицейские решили сымитировать отъезд экипажа и остались в засаде — вскоре они увидели, что школьница на секунду появилась у окна.Далее пока один из сотрудников отвлекал внимание стуком в окно, другие выломали дверь с обратной стороны дома и задержали рецидивиста, местного жителя 45 лет. В подвале вскоре нашли убитых родственников девочки: дядю и бабушку.Освобожденную школьницу направили на медицинское обследование. О его результатах пока не сообщалось.
https://ria.ru/20210811/kuzbass-1745333379.html
https://ria.ru/20210713/poboi-1741101619.html
https://ria.ru/20210521/arest-1733409427.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Допрос подозреваемого в двух убийствах в Иркутской области
В Иркутской области задержан мужчина, совершивший убийство двух человек 12 августа в полицию поступило заявление от женщины о том, что на телефон ее дочери пришло смс-сообщение от одноклассницы с призывом о помощи. Девочка сообщила, что в её доме по ул.Гагарина её удерживает малознакомый мужчина. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые освободили 13-летнюю девочку
2021-08-13T13:37
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745619783_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_296f31681a45fc58f54a13d12809f9f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия
13:37 13.08.2021 (обновлено: 22:51 13.08.2021)
 
Удерживавший школьницу житель Приангарья объяснил свой поступок

Житель Приангарья, удерживавший школьницу и убивший ее бабушку и дядю, дал признательные показания

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Рецидивист из иркутского Тайшета, удерживавший школьницу и убивший ее бабушку и дядю, начал орудовать молотком "ни с того ни с сего": видео допроса опубликовано в YouTube-канале СК России.
На опубликованных кадрах мужчина говорит, что подозревается в убийстве, а также сознается в содеянном.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 13:55
Житель Кузбасса, удерживавший двух женщин в подполе, получил условный срок
"Да ни с чего, ни с того ни с сего схватил молоток, ударил по голове", — сказал задержанный, отвечая на вопрос, с чего все началось. Он также подтвердил, что ударов было множество.
В сообщении к видео добавляется, что следователи ходатайствуют о заключении мужчины в СИЗО.
Как рассказала ранее в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк, полиция узнала о случившемся от подруги семиклассницы: та написала ей СМС, что к ней в дом вломился неизвестный мужчина и не дает ей уйти.
Мужчина с ребенком на парапете балкона в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 15:31
У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
Подъехавшие полицейские обнаружили, что основной вход в дом заперт снаружи на навесной замок. На стук никто не отзывался. Полицейские решили сымитировать отъезд экипажа и остались в засаде — вскоре они увидели, что школьница на секунду появилась у окна.
Далее пока один из сотрудников отвлекал внимание стуком в окно, другие выломали дверь с обратной стороны дома и задержали рецидивиста, местного жителя 45 лет. В подвале вскоре нашли убитых родственников девочки: дядю и бабушку.
Освобожденную школьницу направили на медицинское обследование. О его результатах пока не сообщалось.
Бездомный мужчина, в компании которого нашли шестилетнего пропавшего мальчика в Нижнем Новгороде, заключен под стражу - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 23:15
В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, удерживавшего чужого ребенка
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ирина ВолкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Мужчину, задержанного в Тайшете за убийство двух человек, освободили по УДО
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
Лента новостейМолния