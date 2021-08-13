Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/yaroslavl-1745642958.html
В Ярославле в квартире нашли тела трех студентов
В Ярославле в квартире нашли тела трех студентов - РИА Новости, 13.08.2021
В Ярославле в квартире нашли тела трех студентов
Трое молодых людей найдены мертвыми в квартире в Ярославле, следствие не исключает версию отравления, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:36
2021-08-13T16:09
происшествия
ярославль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Трое молодых людей найдены мертвыми в квартире в Ярославле, следствие не исключает версию отравления, сообщает СУСК России по региону."Двенадцатого августа текущего года в одной из квартир дома на проспекте Толбухина города Ярославля обнаружены тела трех молодых людей", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Представитель СУСК уточнила РИА Новости, что квартиру снимали двое студентов. Один из них пригласил к себе двоих сверстников - тела всех троих обнаружил вернувшийся домой второй квартиросъемщик. Собеседница не стала называть учебное заведение, в котором учились погибшие.Следственное управление опубликовало фото с места происшествия. На кухонном столе стоят пепельница с окурками, стаканы, чашки и бутылки.
https://ria.ru/20210811/telo-1745297276.html
ярославль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94fa7b970dec095327cb0e51acc00abd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ярославль, россия
14:36 13.08.2021 (обновлено: 16:09 13.08.2021)
 
В Ярославле в квартире нашли тела трех студентов

СК: трое студентов найдены мертвыми в квартире в Ярославле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Трое молодых людей найдены мертвыми в квартире в Ярославле, следствие не исключает версию отравления, сообщает СУСК России по региону.
"Двенадцатого августа текущего года в одной из квартир дома на проспекте Толбухина города Ярославля обнаружены тела трех молодых людей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"При первичном осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено, однако следствием будут рассмотрены все версии произошедшего, в том числе не исключается версия об отравлении неустановленным веществом. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы", - добавили в управлении.
Представитель СУСК уточнила РИА Новости, что квартиру снимали двое студентов. Один из них пригласил к себе двоих сверстников - тела всех троих обнаружил вернувшийся домой второй квартиросъемщик. Собеседница не стала называть учебное заведение, в котором учились погибшие.
Следственное управление опубликовало фото с места происшествия. На кухонном столе стоят пепельница с окурками, стаканы, чашки и бутылки.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 10:21
В московской квартире нашли обезглавленное тело женщины
 
ПроисшествияЯрославльРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Мужчину, задержанного в Тайшете за убийство двух человек, освободили по УДО
06:57В Армении заявили об обстрелах на границе со стороны Азербайджана
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
Лента новостейМолния