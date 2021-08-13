https://ria.ru/20210813/yaroslavl-1745642958.html
В Ярославле в квартире нашли тела трех студентов
В Ярославле в квартире нашли тела трех студентов - РИА Новости, 13.08.2021
В Ярославле в квартире нашли тела трех студентов
Трое молодых людей найдены мертвыми в квартире в Ярославле, следствие не исключает версию отравления, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:36
2021-08-13T14:36
2021-08-13T16:09
происшествия
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россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Трое молодых людей найдены мертвыми в квартире в Ярославле, следствие не исключает версию отравления, сообщает СУСК России по региону."Двенадцатого августа текущего года в одной из квартир дома на проспекте Толбухина города Ярославля обнаружены тела трех молодых людей", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Представитель СУСК уточнила РИА Новости, что квартиру снимали двое студентов. Один из них пригласил к себе двоих сверстников - тела всех троих обнаружил вернувшийся домой второй квартиросъемщик. Собеседница не стала называть учебное заведение, в котором учились погибшие.Следственное управление опубликовало фото с места происшествия. На кухонном столе стоят пепельница с окурками, стаканы, чашки и бутылки.
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происшествия, ярославль, россия
14:36 13.08.2021 (обновлено: 16:09 13.08.2021)
В Ярославле в квартире нашли тела трех студентов
СК: трое студентов найдены мертвыми в квартире в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости.
Трое молодых людей найдены мертвыми в квартире в Ярославле
, следствие не исключает версию отравления, сообщает СУСК России
по региону.
"Двенадцатого августа текущего года в одной из квартир дома на проспекте Толбухина города Ярославля обнаружены тела трех молодых людей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"При первичном осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено, однако следствием будут рассмотрены все версии произошедшего, в том числе не исключается версия об отравлении неустановленным веществом. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы", - добавили в управлении.
Представитель СУСК уточнила РИА Новости, что квартиру снимали двое студентов. Один из них пригласил к себе двоих сверстников - тела всех троих обнаружил вернувшийся домой второй квартиросъемщик. Собеседница не стала называть учебное заведение, в котором учились погибшие.
Следственное управление опубликовало фото с места происшествия. На кухонном столе стоят пепельница с окурками, стаканы, чашки и бутылки.