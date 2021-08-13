https://ria.ru/20210813/yakutiya-1745586412.html

В Якутии опровергли данные о смерти человека из-за дыма от лесных пожаров

В Якутии опровергли данные о смерти человека из-за дыма от лесных пожаров - РИА Новости, 13.08.2021

В Якутии опровергли данные о смерти человека из-за дыма от лесных пожаров

Минздрав Якутии опроверг сообщение о смерти человека из-за дыма от лесных пожаров в республике, сообщает Центр управления регионом в своем канале в Telegram. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:24

2021-08-13T10:24

2021-08-13T10:24

происшествия

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Минздрав Якутии опроверг сообщение о смерти человека из-за дыма от лесных пожаров в республике, сообщает Центр управления регионом в своем канале в Telegram.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в больнице скончался человек, обратившийся за медпомощью из-за дыма от лесных пожаров."В Минздраве Якутии… отметили, что сообщение - фейк", - сообщили в ЦУР.В свою очередь, как рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, с 1 августа в медучреждения Якутии поступило всего 528 обращений, из них в настоящее время проходят лечение амбулаторно 494 человека, в том числе 38 детей, госпитализировано 34, из них один ребенок.В четверг к врачам из-за проблем со здоровьем от едкого дыма лесных пожаров обратились 99 жителей республики, в том числе пять детей. Госпитализировано два человека.Ранее сообщалось о том, что почти в 22 раза превышена предельно допустимая концентрация крупных взвешенных частиц в атмосферном воздухе в Якутске из-за дыма от лесных пожаров.

https://ria.ru/20210812/zapovednik-1745524544.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, природные пожары в россии