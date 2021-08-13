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В Китае отреагировали на попытку США запугать противников взрывом авианосца
В Китае отреагировали на попытку США запугать противников взрывом авианосца - РИА Новости, 13.08.2021
В Китае отреагировали на попытку США запугать противников взрывом авианосца
Испытания американского авианосца на устойчивость к взрывам можно назвать сигналом для России и Китая, однако они не показали, что станет с кораблем в случае... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:30
2021-08-13T20:34
в мире
сша
китай
флорида
военно-морские силы сша
uss gerald r. ford
россия
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Попытка США "испугать" Москву и Пекин взрывом авианосца не впечатлила китайцев
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Испытания американского авианосца на устойчивость к взрывам можно назвать сигналом для России и Китая, однако они не показали, что станет с кораблем в случае прямого попадания, написала журналистка South China Morning Post Лю Чжэнь.Американские военные 18 июня в рамках испытаний подорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте неподалеку от своего авианосца Gerald R. Ford у побережья Флориды. СМИ писали, что ударные испытания необходимы для поиска слабых мест, чтобы устранить уязвимости при строительстве новых кораблей. Сообщалось, что авианосец получил незначительные повреждения.Автор статьи отметила, что, демонстрируя результаты "подрыва" авианосца, США предупреждают: их техника способна противостоять вражескому противокорабельному оружию.В материале отмечается, что проведенный американскими военными контролируемый взрыв доказал лишь то, что авианосцы класса "Форд" могут выдержать взрывы некоторых типов водных мин или неточные ракетные удары.Однако, как подчеркнула журналистка SCMP, российские гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" и китайские баллистические ракеты DF-21D и DF-26 все еще остаются эффективным оружием против американского флота.USS Gerald R. Ford — серия многоцелевых атомных авианосцев США, строительство которых идет с 2009 года. Они были созданы как улучшенная версия авианосцев Nimitz и отличаются от них сокращенным за счет высокой степени автоматизации экипажем и меньшими эксплуатационными расходами.
https://ria.ru/20210513/voyna-1732216972.html
https://ria.ru/20210329/avianosets-1602969370.html
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китай
флорида
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в мире, сша, китай, флорида, военно-морские силы сша, uss gerald r. ford, россия
15:30 13.08.2021 (обновлено: 20:34 13.08.2021)
 
В Китае отреагировали на попытку США запугать противников взрывом авианосца

SCMP: взрыв рядом с авианосцем США не доказал превосходство корабля над ракетами России и Китая

© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy Авианосец USS Gerald R. Ford
Авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Испытания американского авианосца на устойчивость к взрывам можно назвать сигналом для России и Китая, однако они не показали, что станет с кораблем в случае прямого попадания, написала журналистка South China Morning Post Лю Чжэнь.
Американские военные 18 июня в рамках испытаний подорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте неподалеку от своего авианосца Gerald R. Ford у побережья Флориды. СМИ писали, что ударные испытания необходимы для поиска слабых мест, чтобы устранить уязвимости при строительстве новых кораблей. Сообщалось, что авианосец получил незначительные повреждения.
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В материале отмечается, что проведенный американскими военными контролируемый взрыв доказал лишь то, что авианосцы класса "Форд" могут выдержать взрывы некоторых типов водных мин или неточные ракетные удары.
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USS Gerald R. Ford — серия многоцелевых атомных авианосцев США, строительство которых идет с 2009 года. Они были созданы как улучшенная версия авианосцев Nimitz и отличаются от них сокращенным за счет высокой степени автоматизации экипажем и меньшими эксплуатационными расходами.
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