https://ria.ru/20210813/vzryv-1745652599.html

В Китае отреагировали на попытку США запугать противников взрывом авианосца

В Китае отреагировали на попытку США запугать противников взрывом авианосца - РИА Новости, 13.08.2021

В Китае отреагировали на попытку США запугать противников взрывом авианосца

Испытания американского авианосца на устойчивость к взрывам можно назвать сигналом для России и Китая, однако они не показали, что станет с кораблем в случае... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:30

2021-08-13T15:30

2021-08-13T20:34

в мире

сша

китай

флорида

военно-морские силы сша

uss gerald r. ford

россия

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Попытка США "испугать" Москву и Пекин взрывом авианосца не впечатлила китайцев

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Испытания американского авианосца на устойчивость к взрывам можно назвать сигналом для России и Китая, однако они не показали, что станет с кораблем в случае прямого попадания, написала журналистка South China Morning Post Лю Чжэнь.Американские военные 18 июня в рамках испытаний подорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте неподалеку от своего авианосца Gerald R. Ford у побережья Флориды. СМИ писали, что ударные испытания необходимы для поиска слабых мест, чтобы устранить уязвимости при строительстве новых кораблей. Сообщалось, что авианосец получил незначительные повреждения.Автор статьи отметила, что, демонстрируя результаты "подрыва" авианосца, США предупреждают: их техника способна противостоять вражескому противокорабельному оружию.В материале отмечается, что проведенный американскими военными контролируемый взрыв доказал лишь то, что авианосцы класса "Форд" могут выдержать взрывы некоторых типов водных мин или неточные ракетные удары.Однако, как подчеркнула журналистка SCMP, российские гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" и китайские баллистические ракеты DF-21D и DF-26 все еще остаются эффективным оружием против американского флота.USS Gerald R. Ford — серия многоцелевых атомных авианосцев США, строительство которых идет с 2009 года. Они были созданы как улучшенная версия авианосцев Nimitz и отличаются от них сокращенным за счет высокой степени автоматизации экипажем и меньшими эксплуатационными расходами.

https://ria.ru/20210513/voyna-1732216972.html

https://ria.ru/20210329/avianosets-1602969370.html

https://ria.ru/20210120/flot-1593670660.html

сша

китай

флорида

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, китай, флорида, военно-морские силы сша, uss gerald r. ford, россия