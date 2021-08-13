Пользователи ВКонтакте рассказали, где отдыхали этим летом
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, где они провели летний отпуск.
Среди вариантов были Краснодарский край, Крым, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток и заграница. Также можно было ответить, что отпуска этим летом не было или пользователь провел его дома.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, где они провели летний отпуск.
Среди вариантов были Краснодарский край, Крым, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток и заграница. Также можно было ответить, что отпуска этим летом не было или пользователь провел его дома.
В итоге большинство подписчиков ответили, что отдыхали дома. Так проголосовали 35% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не брал отпуск вообще — так ответили больше 30% проголосовавших. Самым популярным туристическим направлением этим летом оказался Краснодарский край — там побывали 10% из тех, кто принял участие в опросе.
В комментариях многие пользователи добавили, что провели свой отпуск на даче.
В комментариях многие пользователи добавили, что провели свой отпуск на даче.