https://ria.ru/20210813/vkontakte-1745617292.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, где отдыхали этим летом

Пользователи ВКонтакте рассказали, где отдыхали этим летом - РИА Новости, 13.08.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, где отдыхали этим летом

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:38

2021-08-13T12:38

2021-08-13T12:38

вконтакте

отдых в россии 2021 летом

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, где они провели летний отпуск.Среди вариантов были Краснодарский край, Крым, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток и заграница. Также можно было ответить, что отпуска этим летом не было или пользователь провел его дома.В итоге большинство подписчиков ответили, что отдыхали дома. Так проголосовали 35% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не брал отпуск вообще — так ответили больше 30% проголосовавших. Самым популярным туристическим направлением этим летом оказался Краснодарский край — там побывали 10% из тех, кто принял участие в опросе.В комментариях многие пользователи добавили, что провели свой отпуск на даче.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вконтакте, отдых в россии 2021 летом