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Тверская область
https://ria.ru/20210813/verkhnevolzhe-1745649831.html
Руденя: в Верхневолжье появятся новые площадки для санавиации
Руденя: в Верхневолжье появятся новые площадки для санавиации - РИА Новости, 13.08.2021
Руденя: в Верхневолжье появятся новые площадки для санавиации
Новые площадки для санитарной авиации будут созданы в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:23
2021-08-13T15:23
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 13 авг – РИА Новости. Новые площадки для санитарной авиации будут созданы в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.Одна из таких площадок, по его словам, будет создана до конца этого года рядом с Андреапольской центральной районной больницей. Губернатор отметил, что в регионе идет активное развитие санавиации.С 2019 года в Тверской области медицинские авиабригады совершили более 600 вылетов для оказания экстренной помощи гражданам, эвакуировано свыше 700 человек. Сейчас в регионе организовано круглосуточное подразделение детской санитарной авиации. За два месяца работы они уже выполнили 14 вылетов, чтобы спасти детей из отдалённых районов Верхневолжья.
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игорь руденя
15:23 13.08.2021
 

Руденя: в Верхневолжье появятся новые площадки для санавиации

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 13 авг – РИА Новости. Новые площадки для санитарной авиации будут созданы в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
Одна из таких площадок, по его словам, будет создана до конца этого года рядом с Андреапольской центральной районной больницей. Губернатор отметил, что в регионе идет активное развитие санавиации.
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С 2019 года в Тверской области медицинские авиабригады совершили более 600 вылетов для оказания экстренной помощи гражданам, эвакуировано свыше 700 человек. Сейчас в регионе организовано круглосуточное подразделение детской санитарной авиации. За два месяца работы они уже выполнили 14 вылетов, чтобы спасти детей из отдалённых районов Верхневолжья.
"Это врачи-реаниматологи, специалисты, которые находятся на круглосуточном дежурстве и при вызове вылетают в районы, где требуется медицинская помощь. Вертолёт санавиации базируется около областной клинической больницы. Там же рядом перинатальный центр, строится детская областная клиническая больница. Дополнительно будут созданы ещё вертолётные площадки. Жизнь и здоровье человека не меряется деньгами, меряется временем. Работа санитарной авиации просто необходима сегодня", - сказал во время прямого эфира Руденя.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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