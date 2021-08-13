Руденя: в Верхневолжье появятся новые площадки для санавиации
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 13 авг – РИА Новости. Новые площадки для санитарной авиации будут созданы в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
Одна из таких площадок, по его словам, будет создана до конца этого года рядом с Андреапольской центральной районной больницей. Губернатор отметил, что в регионе идет активное развитие санавиации.
С 2019 года в Тверской области медицинские авиабригады совершили более 600 вылетов для оказания экстренной помощи гражданам, эвакуировано свыше 700 человек. Сейчас в регионе организовано круглосуточное подразделение детской санитарной авиации. За два месяца работы они уже выполнили 14 вылетов, чтобы спасти детей из отдалённых районов Верхневолжья.
"Это врачи-реаниматологи, специалисты, которые находятся на круглосуточном дежурстве и при вызове вылетают в районы, где требуется медицинская помощь. Вертолёт санавиации базируется около областной клинической больницы. Там же рядом перинатальный центр, строится детская областная клиническая больница. Дополнительно будут созданы ещё вертолётные площадки. Жизнь и здоровье человека не меряется деньгами, меряется временем. Работа санитарной авиации просто необходима сегодня", - сказал во время прямого эфира Руденя.