https://ria.ru/20210813/verkhnevolzhe-1745649831.html

Руденя: в Верхневолжье появятся новые площадки для санавиации

Руденя: в Верхневолжье появятся новые площадки для санавиации - РИА Новости, 13.08.2021

Руденя: в Верхневолжье появятся новые площадки для санавиации

Новые площадки для санитарной авиации будут созданы в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:23

2021-08-13T15:23

2021-08-13T15:23

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 13 авг – РИА Новости. Новые площадки для санитарной авиации будут созданы в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.Одна из таких площадок, по его словам, будет создана до конца этого года рядом с Андреапольской центральной районной больницей. Губернатор отметил, что в регионе идет активное развитие санавиации.С 2019 года в Тверской области медицинские авиабригады совершили более 600 вылетов для оказания экстренной помощи гражданам, эвакуировано свыше 700 человек. Сейчас в регионе организовано круглосуточное подразделение детской санитарной авиации. За два месяца работы они уже выполнили 14 вылетов, чтобы спасти детей из отдалённых районов Верхневолжья.

https://ria.ru/20210811/zhile-1745392722.html

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2021

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игорь руденя