https://ria.ru/20210813/vaktsinatsiya-1745677118.html

В Ярославской области выросли темпы вакцинации от COVID-19, заявили власти

В Ярославской области выросли темпы вакцинации от COVID-19, заявили власти - РИА Новости, 13.08.2021

В Ярославской области выросли темпы вакцинации от COVID-19, заявили власти

Темпы вакцинации от COVID-19 в Ярославской области выросли – на данный момент ее завершили 238 тысяч жителей региона, что на 66% больше, чем месяцем ранее,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:44

2021-08-13T17:44

2021-08-13T17:44

ярославская область

общество

ярославская область

здоровье - общество

дмитрий миронов

коронавирус covid-19

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Темпы вакцинации от COVID-19 в Ярославской области выросли – на данный момент ее завершили 238 тысяч жителей региона, что на 66% больше, чем месяцем ранее, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов."Вакцинацию уже завершили 238 тысяч жителей региона, что на 66% больше, чем месяцем ранее. Будем стараться сохранять и наращивать набранные темпы. Это поможет стабилизировать эпидситуацию и постепенно возвращаться к доковидной жизни. Вакцина в регион поступает регулярно. Кстати, уже есть те, кто по прошествии 6 месяцев делает прививку повторно. Таких почти 500 человек", - цитирует областное правительство слова губернатора Дмитрия Миронова.По данным губернатора, 12 августа в регион поступило 10 тысяч доз "Спутника Лайт" и 6750 – "Спутника V". Таким образом, общее количество поставленной в Ярославскую область вакцины против коронавирусной инфекции составило 336 652 дозы.В настоящее время в муниципальных образованиях работают 54 стационарных прививочных пункта и 42 мобильных, действует 51 выездная бригада. Доставка граждан, проживающих в сельской местности, до пунктов вакцинации и обратно организована с использованием автомобильного транспорта, закупленного для центров социальной защиты, в том числе в рамках национального проекта "Демография", информирует областное правительство.

https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745255800.html

ярославская область

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общество, ярославская область, здоровье - общество, дмитрий миронов, коронавирус covid-19