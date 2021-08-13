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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210813/vaktsinatsiya-1745677118.html
В Ярославской области выросли темпы вакцинации от COVID-19, заявили власти
В Ярославской области выросли темпы вакцинации от COVID-19, заявили власти - РИА Новости, 13.08.2021
В Ярославской области выросли темпы вакцинации от COVID-19, заявили власти
Темпы вакцинации от COVID-19 в Ярославской области выросли – на данный момент ее завершили 238 тысяч жителей региона, что на 66% больше, чем месяцем ранее,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:44
2021-08-13T17:44
ярославская область
общество
ярославская область
здоровье - общество
дмитрий миронов
коронавирус covid-19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Темпы вакцинации от COVID-19 в Ярославской области выросли – на данный момент ее завершили 238 тысяч жителей региона, что на 66% больше, чем месяцем ранее, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов."Вакцинацию уже завершили 238 тысяч жителей региона, что на 66% больше, чем месяцем ранее. Будем стараться сохранять и наращивать набранные темпы. Это поможет стабилизировать эпидситуацию и постепенно возвращаться к доковидной жизни. Вакцина в регион поступает регулярно. Кстати, уже есть те, кто по прошествии 6 месяцев делает прививку повторно. Таких почти 500 человек", - цитирует областное правительство слова губернатора Дмитрия Миронова.По данным губернатора, 12 августа в регион поступило 10 тысяч доз "Спутника Лайт" и 6750 – "Спутника V". Таким образом, общее количество поставленной в Ярославскую область вакцины против коронавирусной инфекции составило 336 652 дозы.В настоящее время в муниципальных образованиях работают 54 стационарных прививочных пункта и 42 мобильных, действует 51 выездная бригада. Доставка граждан, проживающих в сельской местности, до пунктов вакцинации и обратно организована с использованием автомобильного транспорта, закупленного для центров социальной защиты, в том числе в рамках национального проекта "Демография", информирует областное правительство.
https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745255800.html
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общество, ярославская область, здоровье - общество, дмитрий миронов, коронавирус covid-19
17:44 13.08.2021
 
В Ярославской области выросли темпы вакцинации от COVID-19, заявили власти

Губернатор Ярославской области Миронов: темпы вакцинации от COVID-19 выросли

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Темпы вакцинации от COVID-19 в Ярославской области выросли – на данный момент ее завершили 238 тысяч жителей региона, что на 66% больше, чем месяцем ранее, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.
"Вакцинацию уже завершили 238 тысяч жителей региона, что на 66% больше, чем месяцем ранее. Будем стараться сохранять и наращивать набранные темпы. Это поможет стабилизировать эпидситуацию и постепенно возвращаться к доковидной жизни. Вакцина в регион поступает регулярно. Кстати, уже есть те, кто по прошествии 6 месяцев делает прививку повторно. Таких почти 500 человек", - цитирует областное правительство слова губернатора Дмитрия Миронова.
По данным губернатора, 12 августа в регион поступило 10 тысяч доз "Спутника Лайт" и 6750 – "Спутника V". Таким образом, общее количество поставленной в Ярославскую область вакцины против коронавирусной инфекции составило 336 652 дозы.
В настоящее время в муниципальных образованиях работают 54 стационарных прививочных пункта и 42 мобильных, действует 51 выездная бригада. Доставка граждан, проживающих в сельской местности, до пунктов вакцинации и обратно организована с использованием автомобильного транспорта, закупленного для центров социальной защиты, в том числе в рамках национального проекта "Демография", информирует областное правительство.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 19:27Ярославская область
Власти Ярославской области: уровень вакцинации в регионе высок
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьЗдоровье - ОбществоДмитрий МироновКоронавирус COVID-19
 
 
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