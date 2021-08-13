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Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве
Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве - РИА Новости, 13.08.2021
Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве
Число москвичей, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:24
2021-08-13T10:24
2021-08-13T10:24
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число москвичей, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге."Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек," - написал Собянин.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве
Мэр Собянин: 4,5 миллиона москвичей получили первый компонент вакцины от COVID-19 на этой неделе