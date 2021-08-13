https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745586302.html

Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве

Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве - РИА Новости, 13.08.2021

Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве

Число москвичей, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:24

2021-08-13T10:24

2021-08-13T10:24

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

здоровье - общество

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число москвичей, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге."Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек," - написал Собянин.

https://ria.ru/20210808/deti-1744969588.html

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2021

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