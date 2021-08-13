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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210813/turizm-1745631004.html
Граждане Китая предпочитают посещать Санкт-Петербург осенью
Граждане Китая предпочитают посещать Санкт-Петербург осенью - РИА Новости, 13.08.2021
Граждане Китая предпочитают посещать Санкт-Петербург осенью
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга решил узнать о предпочтениях туристов из Поднебесной. Проведённый опрос является развитием ранее запущенного... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:43
2021-08-13T13:43
россия-китай: главное
китай
туризм
россия
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МОСКВА, 13 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга решил узнать о предпочтениях туристов из Поднебесной. Проведённый опрос является развитием ранее запущенного проекта "Сделаем Петербург лучше", собирающего мнения по улучшению городской туристической среды.Респондентами стали около 1000 человек из разных регионов Китая. Им было предложено ответить на шесть вопросов, а также высказать свои пожелания относительно того, как сделать Петербург более привлекательным для современных китайских туристов, сообщает RATA NEWS.По мнению граждан Китая, наилучшее время для посещения города – это осень (55,7%), на втором месте оказалось лето (36,2%), на третьем – зима (34,3%), а вот весной приехать в город согласились только 8,9% опрошенных. Выбор в пользу осеннего путешествия не случаен. В Китае в это время начинается "золотая неделя" по случаю образования КНР. На это время приходится сезон отпусков.Среди достопримечательностей наибольшую привлекательность, по мнению опрашиваемой аудитории, представляют музеи города (48,9%) и театры (32,1%). Также китайцев интересуют разнообразные тематические экскурсии и необычные впечатления (50,4%). С учётом известной любознательности китайских путешественников, их внимание могут привлечь как классические, так и новые точки показа, маршруты новой туристической географии Санкт-Петербурга.Касательно средств размещения наибольшее предпочтение было отдано отелям категории четыре звезды (48,5%), второе место разделили пятизвёздочные (25,2%) и трёхзвёздочные отели (25,8%). Такая переориентация в сторону более дорогих отелей говорит о растущем среди китайских туристов спросе на качество услуг.Спросили респондентов и о финансовой составляющей поездки. Основное количество потенциальных визитёров (52,2%) ответили, что в день они готовы тратить 1-5 тысяч юаней (1юань - 11,39 рубля). Немалое количество опрошенных (33,2%) отметили, что могут позволить себе расходы в размере 5-10 тысяч юаней ежедневно. Это подчеркивает растущую платёжеспособность активно путешествующих китайских граждан.Помимо этого, более 44% респондентов сообщили, что они были в Северной столице хотя бы один раз в жизни, а еще 44,6% сказали, что ежегодно посещали город.До наступления пандемии коронавирусной инфекции количество прибытий китайских гостей в Петербург росло от года в год. Так, китайский турпоток в 2018 году составил 809 тысяч человек, в 2019 году он достиг 951 тысячи гостей (рост на 18%). Так что после снятия всех международных ограничительных мер при соответствующей информационной кампании китайские туристы могут вновь проявить большой интерес к Санкт-Петербургу.В рамках проведенного исследования респонденты в отдельном пункте отмечали факторы, которые могут сделать город более комфортным. Для жителей Поднебесной особенно важно обеспечение высокого уровня общественной безопасности. Также потенциальные туристы хотели бы, чтобы на предлагаемых турмаршрутах Северной столицы появились указатели на китайском языке, увеличилось количество обслуживающего персонала, владеющего их родным языком.Опрос проведен консалтинговой компанией Eurasia Tianli Beijing Technology Co.,LTD.
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китай, туризм, россия
13:43 13.08.2021
 

Граждане Китая предпочитают посещать Санкт-Петербург осенью

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТуристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 13 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга решил узнать о предпочтениях туристов из Поднебесной. Проведённый опрос является развитием ранее запущенного проекта "Сделаем Петербург лучше", собирающего мнения по улучшению городской туристической среды.
Респондентами стали около 1000 человек из разных регионов Китая. Им было предложено ответить на шесть вопросов, а также высказать свои пожелания относительно того, как сделать Петербург более привлекательным для современных китайских туристов, сообщает RATA NEWS.
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По мнению граждан Китая, наилучшее время для посещения города – это осень (55,7%), на втором месте оказалось лето (36,2%), на третьем – зима (34,3%), а вот весной приехать в город согласились только 8,9% опрошенных. Выбор в пользу осеннего путешествия не случаен. В Китае в это время начинается "золотая неделя" по случаю образования КНР. На это время приходится сезон отпусков.
Среди достопримечательностей наибольшую привлекательность, по мнению опрашиваемой аудитории, представляют музеи города (48,9%) и театры (32,1%). Также китайцев интересуют разнообразные тематические экскурсии и необычные впечатления (50,4%). С учётом известной любознательности китайских путешественников, их внимание могут привлечь как классические, так и новые точки показа, маршруты новой туристической географии Санкт-Петербурга.
Касательно средств размещения наибольшее предпочтение было отдано отелям категории четыре звезды (48,5%), второе место разделили пятизвёздочные (25,2%) и трёхзвёздочные отели (25,8%). Такая переориентация в сторону более дорогих отелей говорит о растущем среди китайских туристов спросе на качество услуг.
Спросили респондентов и о финансовой составляющей поездки. Основное количество потенциальных визитёров (52,2%) ответили, что в день они готовы тратить 1-5 тысяч юаней (1юань - 11,39 рубля). Немалое количество опрошенных (33,2%) отметили, что могут позволить себе расходы в размере 5-10 тысяч юаней ежедневно. Это подчеркивает растущую платёжеспособность активно путешествующих китайских граждан.
Помимо этого, более 44% респондентов сообщили, что они были в Северной столице хотя бы один раз в жизни, а еще 44,6% сказали, что ежегодно посещали город.
До наступления пандемии коронавирусной инфекции количество прибытий китайских гостей в Петербург росло от года в год. Так, китайский турпоток в 2018 году составил 809 тысяч человек, в 2019 году он достиг 951 тысячи гостей (рост на 18%). Так что после снятия всех международных ограничительных мер при соответствующей информационной кампании китайские туристы могут вновь проявить большой интерес к Санкт-Петербургу.
В рамках проведенного исследования респонденты в отдельном пункте отмечали факторы, которые могут сделать город более комфортным. Для жителей Поднебесной особенно важно обеспечение высокого уровня общественной безопасности. Также потенциальные туристы хотели бы, чтобы на предлагаемых турмаршрутах Северной столицы появились указатели на китайском языке, увеличилось количество обслуживающего персонала, владеющего их родным языком.
Опрос проведен консалтинговой компанией Eurasia Tianli Beijing Technology Co.,LTD.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТуризмРоссия
 
 
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