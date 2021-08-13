https://ria.ru/20210813/tomsk-1745674436.html

В Томске мужчина жестоко избил девушку

В Томске мужчина жестоко избил девушку - РИА Новости, 13.08.2021

В Томске мужчина жестоко избил девушку

Полиция в Томске организовала проверку после сообщения об избиении женщины, которое попало на видео, сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:35

2021-08-13T17:35

2021-08-13T17:35

происшествия

томская область

томск

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НОВОСИБИРСК, 13 авг - РИА Новости. Полиция в Томске организовала проверку после сообщения об избиении женщины, которое попало на видео, сообщает УМВД по Томской области.Ранее в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, на котором мужчина на крыльце дома бьет и таскает за волосы девушку."Сегодня, около 05.46 (01.46 мск) в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска поступило сообщение о конфликте между мужчиной и женщиной около одного из подъездов по переулку Речному в городе Томске. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.По результатам проверки полицейские примут решение в соответствии с законодательством.

томская область

томск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, томская область, томск