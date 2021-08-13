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В Томске мужчина жестоко избил девушку
В Томске мужчина жестоко избил девушку - РИА Новости, 13.08.2021
В Томске мужчина жестоко избил девушку
Полиция в Томске организовала проверку после сообщения об избиении женщины, которое попало на видео, сообщает УМВД по Томской области. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:35
2021-08-13T17:35
происшествия
томская область
томск
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НОВОСИБИРСК, 13 авг - РИА Новости. Полиция в Томске организовала проверку после сообщения об избиении женщины, которое попало на видео, сообщает УМВД по Томской области.Ранее в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, на котором мужчина на крыльце дома бьет и таскает за волосы девушку."Сегодня, около 05.46 (01.46 мск) в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска поступило сообщение о конфликте между мужчиной и женщиной около одного из подъездов по переулку Речному в городе Томске. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.По результатам проверки полицейские примут решение в соответствии с законодательством.
томская область
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происшествия, томская область, томск
17:35 13.08.2021
 
В Томске мужчина жестоко избил девушку

Полиция в Томске начала проверку после видео, где мужчина жестоко избивает девушку у подъезда

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашина полиции. Архивное фото
Машина полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НОВОСИБИРСК, 13 авг - РИА Новости. Полиция в Томске организовала проверку после сообщения об избиении женщины, которое попало на видео, сообщает УМВД по Томской области.
Ранее в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, на котором мужчина на крыльце дома бьет и таскает за волосы девушку.
"Сегодня, около 05.46 (01.46 мск) в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска поступило сообщение о конфликте между мужчиной и женщиной около одного из подъездов по переулку Речному в городе Томске. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
По результатам проверки полицейские примут решение в соответствии с законодательством.
 
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