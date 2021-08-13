https://ria.ru/20210813/sochi-1745622476.html

В Сочи проверили, как отели соблюдают новые правила заселения

В Сочи проверили, как отели соблюдают новые правила заселения - РИА Новости, 13.08.2021

В Сочи проверили, как отели соблюдают новые правила заселения

Мониторинговые группы в Сочи, состоящие из сотрудников администрации, полиции и Роспотребнадзора, проверили более 150 отелей на соблюдение правил заселения,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:52

2021-08-13T15:52

2021-08-13T15:52

туризм

сочи

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

туристы

отели

туризм

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733949329_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_c94ea98615607a6ebba7eee6cfd6d71a.jpg

СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Мониторинговые группы в Сочи, состоящие из сотрудников администрации, полиции и Роспотребнадзора, проверили более 150 отелей на соблюдение правил заселения, которые вступили в силу с 1 августа, сообщает пресс-служба администрации курорта.При въезде в отель отдыхающим необходимо предоставить один из следующих документов: сертификат о вакцинации, медицинский отвод, справку для переболевших коронавирусом или отрицательный ПЦР-тест с обязательным письменным соглашением сделать прививку не позднее трех дней после заселения."С 1 августа мы проверили более 150 объектов, составили более 20 протоколов. В случае нарушений собственник привлекается к административной ответственности, ему грозит штраф, а при повторном нарушении – закрытие на срок до 90 суток", – приводятся в сообщении слова директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной.Отели также проверяют соблюдение правил масочного режима, социальной дистанции, наличие антисептиков в гостиницах. На сегодняшний день санатории и гостиницы в Сочи заполнены на 77 процентов.

https://ria.ru/20210813/sochi-1745604271.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы, отели, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом