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Туризм
https://ria.ru/20210813/sochi-1745622476.html
В Сочи проверили, как отели соблюдают новые правила заселения
В Сочи проверили, как отели соблюдают новые правила заселения - РИА Новости, 13.08.2021
В Сочи проверили, как отели соблюдают новые правила заселения
Мониторинговые группы в Сочи, состоящие из сотрудников администрации, полиции и Роспотребнадзора, проверили более 150 отелей на соблюдение правил заселения,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:52
2021-08-13T15:52
туризм
сочи
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
туристы
отели
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СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Мониторинговые группы в Сочи, состоящие из сотрудников администрации, полиции и Роспотребнадзора, проверили более 150 отелей на соблюдение правил заселения, которые вступили в силу с 1 августа, сообщает пресс-служба администрации курорта.При въезде в отель отдыхающим необходимо предоставить один из следующих документов: сертификат о вакцинации, медицинский отвод, справку для переболевших коронавирусом или отрицательный ПЦР-тест с обязательным письменным соглашением сделать прививку не позднее трех дней после заселения."С 1 августа мы проверили более 150 объектов, составили более 20 протоколов. В случае нарушений собственник привлекается к административной ответственности, ему грозит штраф, а при повторном нарушении – закрытие на срок до 90 суток", – приводятся в сообщении слова директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной.Отели также проверяют соблюдение правил масочного режима, социальной дистанции, наличие антисептиков в гостиницах. На сегодняшний день санатории и гостиницы в Сочи заполнены на 77 процентов.
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сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы, отели, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
15:52 13.08.2021
 
В Сочи проверили, как отели соблюдают новые правила заселения

Власти Сочи проверили соблюдение отелями новых правил заселения

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Мониторинговые группы в Сочи, состоящие из сотрудников администрации, полиции и Роспотребнадзора, проверили более 150 отелей на соблюдение правил заселения, которые вступили в силу с 1 августа, сообщает пресс-служба администрации курорта.
При въезде в отель отдыхающим необходимо предоставить один из следующих документов: сертификат о вакцинации, медицинский отвод, справку для переболевших коронавирусом или отрицательный ПЦР-тест с обязательным письменным соглашением сделать прививку не позднее трех дней после заселения.
"С 1 августа мы проверили более 150 объектов, составили более 20 протоколов. В случае нарушений собственник привлекается к административной ответственности, ему грозит штраф, а при повторном нарушении – закрытие на срок до 90 суток", – приводятся в сообщении слова директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной.
Отели также проверяют соблюдение правил масочного режима, социальной дистанции, наличие антисептиков в гостиницах. На сегодняшний день санатории и гостиницы в Сочи заполнены на 77 процентов.
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ТуризмСочиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новости - ТуризмтуристыОтелиТуризмкуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететьотдых в России 2021 летом
 
 
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