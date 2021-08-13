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У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 13.08.2021
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло к юго-западу от Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США (UGSS). РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:21
2021-08-13T14:21
2021-08-13T14:21
в мире
атлантический океан
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло к юго-западу от Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США (UGSS).Землетрясение было зафиксировано в 10.34 по времени UTC (13.34 мск). Эпицентр подземных толчков располагался к юго-западу от островов. Очаг залегал на глубине 10 километров.
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в мире, атлантический океан
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,3
У Южных Сандвичевых островов близ Антарктиды произошло землетрясение магнитудой 6,3