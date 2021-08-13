https://ria.ru/20210813/resursy-1745664401.html

Забайкалье расскажет на ВЭФ об инвестпроектах и природных ресурсах

Забайкалье расскажет на ВЭФ об инвестпроектах и природных ресурсах - РИА Новости, 13.08.2021

Забайкалье расскажет на ВЭФ об инвестпроектах и природных ресурсах

На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Забайкальский край в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" покажет... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:30

2021-08-13T16:30

2021-08-13T16:30

забайкальский край

владивосток

восточный экономический форум (вэф)

фонд "росконгресс"

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Забайкальский край в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" покажет инвестиционные проекты, капсулу времени и телемост с гидом, сообщает пресс-офис ВЭФ.Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.Концепция экспозиции – "Забайкалье – сила в людях". Павильон региона будет разделен на три зоны: приветственная зона; культура, туризм и природное наследие; инвестиционный потенциал.При входе в павильон Забайкальского края гости форума попадут в зону приветствия, где будет установлена голограмма губернатора. Здесь же расположат капсулу времени, в которой можно будет сделать фото на фоне забайкальских пейзажей и достопримечательностей.В зоне культуры, туризма и природы посетители увидят инсталляции, рассказывающие о самых интересных местах региона, а также инфографику о национальных парках и достопримечательностях. Также гости смогут принять участие в видеоэкскурсии по региону. При этом гиды в этот момент будут находиться в Забайкалье и показывать гостям природу края своими глазами. Это своего рода телемост между Забайкальским краем и Владивостоком."Забайкалье – большой и гостеприимный край, невероятную красоту которого необходимо показывать ярче и чаще. На площадке ВЭФ мы хотим привлечь внимание не только инвесторов, потенциальных партнеров, но и всех, кто готов к удивительным открытиям наших природных, культурных, исторических, гастрономических богатств", – рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

https://ria.ru/20210811/klaster-1745323698.html

забайкальский край

владивосток

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забайкальский край, владивосток, восточный экономический форум (вэф), фонд "росконгресс", восточный экономический форум — 2021 (вэф)