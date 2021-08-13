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Забайкалье расскажет на ВЭФ об инвестпроектах и природных ресурсах
Забайкалье расскажет на ВЭФ об инвестпроектах и природных ресурсах - РИА Новости, 13.08.2021
Забайкалье расскажет на ВЭФ об инвестпроектах и природных ресурсах
На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Забайкальский край в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" покажет... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:30
2021-08-13T16:30
забайкальский край
владивосток
восточный экономический форум (вэф)
фонд "росконгресс"
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Забайкальский край в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" покажет инвестиционные проекты, капсулу времени и телемост с гидом, сообщает пресс-офис ВЭФ.Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.Концепция экспозиции – "Забайкалье – сила в людях". Павильон региона будет разделен на три зоны: приветственная зона; культура, туризм и природное наследие; инвестиционный потенциал.При входе в павильон Забайкальского края гости форума попадут в зону приветствия, где будет установлена голограмма губернатора. Здесь же расположат капсулу времени, в которой можно будет сделать фото на фоне забайкальских пейзажей и достопримечательностей.В зоне культуры, туризма и природы посетители увидят инсталляции, рассказывающие о самых интересных местах региона, а также инфографику о национальных парках и достопримечательностях. Также гости смогут принять участие в видеоэкскурсии по региону. При этом гиды в этот момент будут находиться в Забайкалье и показывать гостям природу края своими глазами. Это своего рода телемост между Забайкальским краем и Владивостоком."Забайкалье – большой и гостеприимный край, невероятную красоту которого необходимо показывать ярче и чаще. На площадке ВЭФ мы хотим привлечь внимание не только инвесторов, потенциальных партнеров, но и всех, кто готов к удивительным открытиям наших природных, культурных, исторических, гастрономических богатств", – рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
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забайкальский край, владивосток, восточный экономический форум (вэф), фонд "росконгресс", восточный экономический форум — 2021 (вэф)
16:30 13.08.2021
 

Забайкалье расскажет на ВЭФ об инвестпроектах и природных ресурсах

© Пресс-офис ВЭФЗабайкалье расскажет на ВЭФ об инвестпроектах и природных ресурсах
Забайкалье расскажет на ВЭФ об инвестпроектах и природных ресурсах
© Пресс-офис ВЭФ
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Забайкальский край в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" покажет инвестиционные проекты, капсулу времени и телемост с гидом, сообщает пресс-офис ВЭФ.
Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.
© Фото : пресс-офис ВЭФЗабайкалье расскажет на ВЭФ об инвестпроектах и природных ресурсах
Забайкалье расскажет на ВЭФ об инвестпроектах и природных ресурсах - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : пресс-офис ВЭФ
Забайкалье расскажет на ВЭФ об инвестпроектах и природных ресурсах
Концепция экспозиции – "Забайкалье – сила в людях". Павильон региона будет разделен на три зоны: приветственная зона; культура, туризм и природное наследие; инвестиционный потенциал.
"У Забайкалья есть свои точки экономического роста. Осваиваются такие месторождения природных ресурсов, как медное Удоканское и золоторудное Наседкино, строятся горно-металлургические комбинаты. Создается зерновой железнодорожный терминал. Возводятся кварталы в Чите. Запускаются и другие крупные экономические проекты. Благодаря вхождению края в состав Дальнего Востока Забайкалье получило дополнительные возможности для развития экономики и социальной сферы. Это льготы преференциального режима ТОР, модернизация инфраструктуры с помощью дальневосточной „единой субсидии“, льготная ипотека под 2% годовых, предоставление земли по программе „Дальневосточный гектар“. И нам важно, чтобы проекты, которые реализуются с государственной поддержкой, помогали создать комфортные условия для людей, чтобы появлялись новые возможности для тех, кто живет на Дальнем Востоке, чтобы менялось качество их жизни", – отметил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.
При входе в павильон Забайкальского края гости форума попадут в зону приветствия, где будет установлена голограмма губернатора. Здесь же расположат капсулу времени, в которой можно будет сделать фото на фоне забайкальских пейзажей и достопримечательностей.
В зоне культуры, туризма и природы посетители увидят инсталляции, рассказывающие о самых интересных местах региона, а также инфографику о национальных парках и достопримечательностях. Также гости смогут принять участие в видеоэкскурсии по региону. При этом гиды в этот момент будут находиться в Забайкалье и показывать гостям природу края своими глазами. Это своего рода телемост между Забайкальским краем и Владивостоком.
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"Забайкалье – большой и гостеприимный край, невероятную красоту которого необходимо показывать ярче и чаще. На площадке ВЭФ мы хотим привлечь внимание не только инвесторов, потенциальных партнеров, но и всех, кто готов к удивительным открытиям наших природных, культурных, исторических, гастрономических богатств", – рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
 
Забайкальский крайВладивостокВосточный экономический форум (ВЭФ)Фонд "Росконгресс"Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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