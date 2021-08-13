https://ria.ru/20210813/reproduktivnost-1745582908.html

"Спутник V" не влияет на репродуктивную функцию мужчин, заявили ученые

"Спутник V" не влияет на репродуктивную функцию мужчин, заявили ученые - РИА Новости, 13.08.2021

"Спутник V" не влияет на репродуктивную функцию мужчин, заявили ученые

Российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значимо ухудшается, а вот вакцинация "Спутником V" не оказывает негативного... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:00

2021-08-13T10:00

2021-08-13T12:26

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значимо ухудшается, а вот вакцинация "Спутником V" не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье, следует из данных исследования, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Влияние COVID-19 и вакцины "Спутник V" на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.На первом этапе проводилось комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которое включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ."Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19", — говорится в исследовании.Ученые также проанализировали репродуктивную функцию 44 мужчин, привитых вакциной "Спутник V". Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Исследование не выявило аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737591077.html

https://ria.ru/20201219/vaktsina-1589996100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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