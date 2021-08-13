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Жителей Крыма предупредили об опасном повышении уровня рек
Жителей Крыма предупредили об опасном повышении уровня рек - РИА Новости, 13.08.2021
Жителей Крыма предупредили об опасном повышении уровня рек
В Крыму возможно повышение воды в реках с достижением опасных отметок, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T17:06
2021-08-13T17:06
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. В Крыму возможно повышение воды в реках с достижением опасных отметок, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.Ливень обрушился на Керчь в четверг. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, ряд частных придомовых территорий. Потоки воды также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком стекает в море. Дожди идут на востоке полуострова и в пятницу. Из зон подтопления в Керчи началась эвакуация людей."С 8 часов 13 августа до 8 часов 14 августа уровни воды в реках повысятся с вероятным достижением опасных отметок", - говорится в сообщении.Спасатели также предупредили, что в ночь на 14 августа в восточных районах ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с, днем кратковременный дождь, гроза.
республика крым
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происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керчь
17:06 13.08.2021
 
Жителей Крыма предупредили об опасном повышении уровня рек

Крымское управление МЧС предупредило о повышении воды в реках до опасных отметок из-за дождей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
Сотрудник коммунальной службы на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. В Крыму возможно повышение воды в реках с достижением опасных отметок, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.
Ливень обрушился на Керчь в четверг. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, ряд частных придомовых территорий. Потоки воды также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком стекает в море. Дожди идут на востоке полуострова и в пятницу. Из зон подтопления в Керчи началась эвакуация людей.
"С 8 часов 13 августа до 8 часов 14 августа уровни воды в реках повысятся с вероятным достижением опасных отметок", - говорится в сообщении.
Спасатели также предупредили, что в ночь на 14 августа в восточных районах ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с, днем кратковременный дождь, гроза.
"Библейский потоп": улицы в Керчи ушли под воду
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Штормовое предупреждение объявили на этой неделе в Крыму из-за надвигающихся дождей. Синоптики предрекли полуострову "библейский потоп".

Сотрудник коммунальной службы на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
1 из 12

Штормовое предупреждение объявили на этой неделе в Крыму из-за надвигающихся дождей. Синоптики предрекли полуострову "библейский потоп".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В зоне подтопления в Керчи оказались городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод и около ста домов.

Женщина уводит корову с подтопленного в результате ливневых дождей пастбища около Керчи
2 из 12

В зоне подтопления в Керчи оказались городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод и около ста домов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Троллейбусы не вышли на линии. Администрация Керчи рекомендовала отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Автомобиль на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
3 из 12

Троллейбусы не вышли на линии. Администрация Керчи рекомендовала отказаться от поездок на личном автотранспорте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Проход на подтопленный стадион в Керчи.

Проход на подтопленный в результате ливневых дождей стадион в Керчи
4 из 12

Проход на подтопленный стадион в Керчи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Жителей предупредили о возможной эвакуации, попросили держать под рукой документы и вещи первой необходимости. Развернуты несколько пунктов сбора, подготовлены автобусы для перевозки людей.

Молодой человек на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
5 из 12

Жителей предупредили о возможной эвакуации, попросили держать под рукой документы и вещи первой необходимости. Развернуты несколько пунктов сбора, подготовлены автобусы для перевозки людей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сотрудники коммунальных служб заранее начали расчистку ливневок. Для распила поваленных деревьев и расчистки дорог создали мобильные аварийные бригады. На помощь Керчи из Симферополя выдвинулись дополнительные силы МЧС.

Сотрудники коммунальной службы на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
6 из 12

Сотрудники коммунальных служб заранее начали расчистку ливневок. Для распила поваленных деревьев и расчистки дорог создали мобильные аварийные бригады. На помощь Керчи из Симферополя выдвинулись дополнительные силы МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи.
Автомобиль Росгвардии на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
7 из 12
Автомобиль Росгвардии на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Керчь подтапливает второй раз за лето.

Девушка на подтопленной автобусной остановке в результате ливневых дождей улице в Керчи
8 из 12

Керчь подтапливает второй раз за лето.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сильные ливни шли в Крыму с начала июня до середины июля. Больше всего, помимо Керчи, пострадали Ялта и Бахчисарайский район. Подтопления признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Женщина с сумками для переноски животных на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
9 из 12

Сильные ливни шли в Крыму с начала июня до середины июля. Больше всего, помимо Керчи, пострадали Ялта и Бахчисарайский район. Подтопления признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Для защиты от паводков под Керчью предложили создать каскадные озера в месте разлива реки Катерлез. Предполагается, что они задержат быстрый сход воды и помогут избежать подтоплений в районе центрального стадиона.

Грузовой автомобиль на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
10 из 12

Для защиты от паводков под Керчью предложили создать каскадные озера в месте разлива реки Катерлез. Предполагается, что они задержат быстрый сход воды и помогут избежать подтоплений в районе центрального стадиона.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодтопленный в результате ливневых дождей магазин велосипедов в Керчи.
Подтопленный в результате ливневых дождей магазин велосипедов в Керчи
11 из 12
Подтопленный в результате ливневых дождей магазин велосипедов в Керчи.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По прогнозу, дожди будут идти до выходных. Городские власти обещают, что июньское наводнение не повторится.

Прохожие на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
12 из 12

По прогнозу, дожди будут идти до выходных. Городские власти обещают, что июньское наводнение не повторится.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Штормовое предупреждение объявили на этой неделе в Крыму из-за надвигающихся дождей. Синоптики предрекли полуострову "библейский потоп".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

В зоне подтопления в Керчи оказались городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод и около ста домов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

Троллейбусы не вышли на линии. Администрация Керчи рекомендовала отказаться от поездок на личном автотранспорте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Проход на подтопленный стадион в Керчи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Жителей предупредили о возможной эвакуации, попросили держать под рукой документы и вещи первой необходимости. Развернуты несколько пунктов сбора, подготовлены автобусы для перевозки людей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Сотрудники коммунальных служб заранее начали расчистку ливневок. Для распила поваленных деревьев и расчистки дорог создали мобильные аварийные бригады. На помощь Керчи из Симферополя выдвинулись дополнительные силы МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12
Автомобиль Росгвардии на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Керчь подтапливает второй раз за лето.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

Сильные ливни шли в Крыму с начала июня до середины июля. Больше всего, помимо Керчи, пострадали Ялта и Бахчисарайский район. Подтопления признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Для защиты от паводков под Керчью предложили создать каскадные озера в месте разлива реки Катерлез. Предполагается, что они задержат быстрый сход воды и помогут избежать подтоплений в районе центрального стадиона.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12
Подтопленный в результате ливневых дождей магазин велосипедов в Керчи.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

По прогнозу, дожди будут идти до выходных. Городские власти обещают, что июньское наводнение не повторится.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Керчь
 
 
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