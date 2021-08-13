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Жителей Крыма предупредили об опасном повышении уровня рек

Жителей Крыма предупредили об опасном повышении уровня рек - РИА Новости, 13.08.2021

Жителей Крыма предупредили об опасном повышении уровня рек

В Крыму возможно повышение воды в реках с достижением опасных отметок, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:06

2021-08-13T17:06

2021-08-13T17:06

происшествия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. В Крыму возможно повышение воды в реках с достижением опасных отметок, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.Ливень обрушился на Керчь в четверг. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, ряд частных придомовых территорий. Потоки воды также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком стекает в море. Дожди идут на востоке полуострова и в пятницу. Из зон подтопления в Керчи началась эвакуация людей."С 8 часов 13 августа до 8 часов 14 августа уровни воды в реках повысятся с вероятным достижением опасных отметок", - говорится в сообщении.Спасатели также предупредили, что в ночь на 14 августа в восточных районах ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с, днем кратковременный дождь, гроза.

республика крым

керчь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), керчь