https://ria.ru/20210813/rebenok-1745661899.html
В Ивановской области нашли тело пропавшего школьника
В Ивановской области нашли тело пропавшего школьника - РИА Новости, 13.08.2021
В Ивановской области нашли тело пропавшего школьника
Тело девятилетнего школьника в Ивановской области, который ушел из дома и не вернулся, найдено в трансформаторной будке, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:18
2021-08-13T16:18
2021-08-13T16:18
происшествия
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Тело девятилетнего школьника в Ивановской области, который ушел из дома и не вернулся, найдено в трансформаторной будке, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что девятилетний школьник ушел из дома около 16.00 в четверг в селе Толпыгино Приволжского района на прогулку и не вернулся. Следователи отмечали, что ребенка последний раз видели около 20.00 у сельского магазина. По факту безвестного исчезновения мальчика было возбуждено дело об убийстве малолетнего."В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 9-летнего (школьника) в результате проведенных розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов сегодня около 15 часов дня было обнаружено тело ребенка в трансформаторной будке с признаками электротравмы", - сообщает СУСК.В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти ребенка. В ходе следствия также будут установлены лица, ответственные за содержание и безопасность объекта.
https://ria.ru/20210811/novosibirsk-1745304642.html
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происшествия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ивановской области нашли тело пропавшего школьника
Тело ребенка, пропавшего в Ивановской области, нашли в трансформаторной будке
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости.
Тело девятилетнего школьника в Ивановской области
, который ушел из дома и не вернулся, найдено в трансформаторной будке, сообщает СУСК РФ
по региону.
Ранее сообщалось, что девятилетний школьник ушел из дома около 16.00 в четверг в селе Толпыгино Приволжского района на прогулку и не вернулся. Следователи отмечали, что ребенка последний раз видели около 20.00 у сельского магазина. По факту безвестного исчезновения мальчика было возбуждено дело об убийстве малолетнего.
"В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 9-летнего (школьника) в результате проведенных розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов сегодня около 15 часов дня было обнаружено тело ребенка в трансформаторной будке с признаками электротравмы", - сообщает СУСК.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти ребенка. В ходе следствия также будут установлены лица, ответственные за содержание и безопасность объекта.