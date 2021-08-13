https://ria.ru/20210813/rebenok-1745661899.html

В Ивановской области нашли тело пропавшего школьника

В Ивановской области нашли тело пропавшего школьника - РИА Новости, 13.08.2021

В Ивановской области нашли тело пропавшего школьника

Тело девятилетнего школьника в Ивановской области, который ушел из дома и не вернулся, найдено в трансформаторной будке, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:18

2021-08-13T16:18

2021-08-13T16:18

происшествия

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731740383_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_367e09da306cbec8a0e5e11738bea198.jpg

ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Тело девятилетнего школьника в Ивановской области, который ушел из дома и не вернулся, найдено в трансформаторной будке, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что девятилетний школьник ушел из дома около 16.00 в четверг в селе Толпыгино Приволжского района на прогулку и не вернулся. Следователи отмечали, что ребенка последний раз видели около 20.00 у сельского магазина. По факту безвестного исчезновения мальчика было возбуждено дело об убийстве малолетнего."В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 9-летнего (школьника) в результате проведенных розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов сегодня около 15 часов дня было обнаружено тело ребенка в трансформаторной будке с признаками электротравмы", - сообщает СУСК.В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти ребенка. В ходе следствия также будут установлены лица, ответственные за содержание и безопасность объекта.

https://ria.ru/20210811/novosibirsk-1745304642.html

ивановская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф), россия