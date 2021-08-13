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Подростка, убившего родственников в Прикамье, направят в психбольницу
Подростка, убившего родственников в Прикамье, направят в психбольницу - РИА Новости, 13.08.2021
Подростка, убившего родственников в Прикамье, направят в психбольницу
Подростка, убившего мать, отца и сестру в Пермском крае, планируется направить на принудительное лечение из-за психического расстройства, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:51
2021-08-13T15:03
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подростка, убившего мать, отца и сестру в Пермском крае, планируется направить на принудительное лечение из-за психического расстройства, сообщается на сайте Следственного комитета РФ."В отношении несовершеннолетнего следователем была назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в силу имеющегося у него хронического психического расстройства. В настоящее время уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что 1 марта в частном жилом доме в посёлке Октябрьский Пермского края молодой человек топором зарубил мать и отца. После убийства родителей несовершеннолетний, воспользовавшись мобильным телефоном матери, похитили через приложение "Сбербанк Онлайн" 10 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения из школы своей 12-летней сестры, топором убил и ее.Подозреваемого задержали в Екатеринбурге.В релизе отмечается, что мотивом убийств 16-летний подросток назвал семейные конфликты. Его обвинили по пп. "а, в" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, малолетнего) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта).
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следственный комитет россии (ск рф)
14:51 13.08.2021 (обновлено: 15:03 13.08.2021)
 
Подростка, убившего родственников в Прикамье, направят в психбольницу

Подростка, убившего родственников в Прикамье, направят на принудительное лечение

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подростка, убившего мать, отца и сестру в Пермском крае, планируется направить на принудительное лечение из-за психического расстройства, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"В отношении несовершеннолетнего следователем была назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в силу имеющегося у него хронического психического расстройства. В настоящее время уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд", - говорится в сообщении.
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Следствием установлено, что 1 марта в частном жилом доме в посёлке Октябрьский Пермского края молодой человек топором зарубил мать и отца. После убийства родителей несовершеннолетний, воспользовавшись мобильным телефоном матери, похитили через приложение "Сбербанк Онлайн" 10 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения из школы своей 12-летней сестры, топором убил и ее.
Подозреваемого задержали в Екатеринбурге.
В релизе отмечается, что мотивом убийств 16-летний подросток назвал семейные конфликты. Его обвинили по пп. "а, в" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, малолетнего) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта).
 
Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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