https://ria.ru/20210813/prikame-1745645867.html

Подростка, убившего родственников в Прикамье, направят в психбольницу

Подростка, убившего родственников в Прикамье, направят в психбольницу - РИА Новости, 13.08.2021

Подростка, убившего родственников в Прикамье, направят в психбольницу

Подростка, убившего мать, отца и сестру в Пермском крае, планируется направить на принудительное лечение из-за психического расстройства, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:51

2021-08-13T14:51

2021-08-13T15:03

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подростка, убившего мать, отца и сестру в Пермском крае, планируется направить на принудительное лечение из-за психического расстройства, сообщается на сайте Следственного комитета РФ."В отношении несовершеннолетнего следователем была назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в силу имеющегося у него хронического психического расстройства. В настоящее время уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что 1 марта в частном жилом доме в посёлке Октябрьский Пермского края молодой человек топором зарубил мать и отца. После убийства родителей несовершеннолетний, воспользовавшись мобильным телефоном матери, похитили через приложение "Сбербанк Онлайн" 10 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения из школы своей 12-летней сестры, топором убил и ее.Подозреваемого задержали в Екатеринбурге.В релизе отмечается, что мотивом убийств 16-летний подросток назвал семейные конфликты. Его обвинили по пп. "а, в" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, малолетнего) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта).

https://ria.ru/20210603/prigovor-1735480027.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф)