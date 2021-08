https://ria.ru/20210813/polyaki-1745604990.html

Поляки не смогли определиться, боятся они вторжения России или нет

Жители Польши не смогли прийти к общему мнению о вероятности нападения России, пишет еженедельная газета Do Rzeczy со ссылкой на портал wPolityce. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:44

2021-08-13T11:44

2021-08-13T16:42

в мире

безопасность

белоруссия

польша

нато

россия

"запад-2021" (военные учения)

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Жители Польши не смогли прийти к общему мнению о вероятности нападения России, пишет еженедельная газета Do Rzeczy со ссылкой на портал wPolityce.Так, перед российско-белорусскими маневрами "Запад-2021" компания Social Changes провела опрос, чтобы узнать, насколько поляки опасаются военной агрессии со стороны Москвы.На вопрос "может ли Россия напасть на Польшу?" около 34% опрошенных ответили "да", из которых восемь процентов респондентов продемонстрировали практически полную убежденность в этом.В то же время 35% участников опроса исключают такую возможность, а 11% из них отрицают ее почти полностью.Отмечается, что результаты исследования не зависели от политических взглядов респондентов.Как заявил изданию Do Rzeczy подполковник Кшиштоф Пшепюрка, польские спецслужбы будут следить за проходящими рядом с их границами учениями России и Белоруссии, чтобы ответить в случае каких-либо нарушений.Учения "Запад-2021" пройдут c 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии и будут носить оборонительный характер. При этом НАТО обвинила Москву в "подготовке к вторжению" на территорию стран — членов альянса.

белоруссия

польша

россия

2021

