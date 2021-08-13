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Поляки не смогли определиться, боятся они вторжения России или нет
Поляки не смогли определиться, боятся они вторжения России или нет - РИА Новости, 13.08.2021
Поляки не смогли определиться, боятся они вторжения России или нет
Жители Польши не смогли прийти к общему мнению о вероятности нападения России, пишет еженедельная газета Do Rzeczy со ссылкой на портал wPolityce. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:44
2021-08-13T16:42
в мире
безопасность
белоруссия
польша
нато
россия
"запад-2021" (военные учения)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Жители Польши не смогли прийти к общему мнению о вероятности нападения России, пишет еженедельная газета Do Rzeczy со ссылкой на портал wPolityce.Так, перед российско-белорусскими маневрами "Запад-2021" компания Social Changes провела опрос, чтобы узнать, насколько поляки опасаются военной агрессии со стороны Москвы.На вопрос "может ли Россия напасть на Польшу?" около 34% опрошенных ответили "да", из которых восемь процентов респондентов продемонстрировали практически полную убежденность в этом.В то же время 35% участников опроса исключают такую возможность, а 11% из них отрицают ее почти полностью.Отмечается, что результаты исследования не зависели от политических взглядов респондентов.Как заявил изданию Do Rzeczy подполковник Кшиштоф Пшепюрка, польские спецслужбы будут следить за проходящими рядом с их границами учениями России и Белоруссии, чтобы ответить в случае каких-либо нарушений.Учения "Запад-2021" пройдут c 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии и будут носить оборонительный характер. При этом НАТО обвинила Москву в "подготовке к вторжению" на территорию стран — членов альянса.
https://ria.ru/20210811/bzhezinskiy-1745256447.html
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в мире, безопасность, белоруссия, польша, нато, россия, "запад-2021" (военные учения)
11:44 13.08.2021 (обновлено: 16:42 13.08.2021)
 
Поляки не смогли определиться, боятся они вторжения России или нет

Портал wPolityce: около 34 процентов поляков боятся вооруженного нападения России

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения
Российско-белорусские учения - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Жители Польши не смогли прийти к общему мнению о вероятности нападения России, пишет еженедельная газета Do Rzeczy со ссылкой на портал wPolityce.
Так, перед российско-белорусскими маневрами "Запад-2021" компания Social Changes провела опрос, чтобы узнать, насколько поляки опасаются военной агрессии со стороны Москвы.
На вопрос "может ли Россия напасть на Польшу?" около 34% опрошенных ответили "да", из которых восемь процентов респондентов продемонстрировали практически полную убежденность в этом.
В то же время 35% участников опроса исключают такую возможность, а 11% из них отрицают ее почти полностью.
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Отмечается, что результаты исследования не зависели от политических взглядов респондентов.
Как заявил изданию Do Rzeczy подполковник Кшиштоф Пшепюрка, польские спецслужбы будут следить за проходящими рядом с их границами учениями России и Белоруссии, чтобы ответить в случае каких-либо нарушений.
Учения "Запад-2021" пройдут c 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии и будут носить оборонительный характер. При этом НАТО обвинила Москву в "подготовке к вторжению" на территорию стран — членов альянса.
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В миреБезопасностьБелоруссияПольшаНАТОРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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