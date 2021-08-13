https://ria.ru/20210813/pokushenie-1745620618.html

На Урале женщина попыталась убить сына, заявив, что в него вселились бесы

На Урале женщина попыталась убить сына, заявив, что в него вселились бесы - РИА Новости, 13.08.2021

На Урале женщина попыталась убить сына, заявив, что в него вселились бесы

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга, которая пыталась убить своего двухлетнего сына, сообщает региональное управление СК... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:52

2021-08-13T12:52

2021-08-13T12:52

происшествия

екатеринбург

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга, которая пыталась убить своего двухлетнего сына, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, в ночь на 13 августа в квартире по улице Машинной в уральской столице подозреваемая пыталась убить своего двухлетнего сына. Мальчик доставлен в больницу, только благодаря своевременно оказанной ребенку медицинской помощи он смог выжить, подчеркнули в СУСК."Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург… возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, 1996 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.По данным руководителя областного главка МВД Валерия Горелых, мать ребенка не работает, ранее не было судима и на учете в полиции не стояла."Оперуполномоченные опросили отца ребенка, мужчина, в том числе, пояснил, что с недавних пор проживал отдельно от супруги, и что весной текущего года поведение женщины резко изменилось: она стала себя называть "ангелом света". Подозреваемую в причинении собственному ребенку травм сотрудники полиции доставили на освидетельствование в медицинское учреждение", - сообщил журналистам представитель полиции.По данным местных СМИ, женщина пыталась зарезать сына, решив, что в него вселились бесы.

https://ria.ru/20210520/ubiystvo-1733064895.html

https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html

https://ria.ru/20201205/tserkov-1587849607.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия