https://ria.ru/20210813/pogoda-1745572982.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 13.08.2021

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:14

2021-08-13T08:14

2021-08-13T08:14

общество

москва

александр синенков

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в столице облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в городе составит плюс 20-22 градуса, по области плюс 18-23", - сообщил Синенков.Он добавил, что ветер западный, порывистый, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20210811/krym-1745409575.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, александр синенков