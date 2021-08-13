https://ria.ru/20210813/pogoda-1745572982.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 13.08.2021
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:14
2021-08-13T08:14
2021-08-13T08:14
общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в столице облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в городе составит плюс 20-22 градуса, по области плюс 18-23", - сообщил Синенков.Он добавил, что ветер западный, порывистый, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20210811/krym-1745409575.html
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общество, москва, александр синенков
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу