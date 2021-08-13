https://ria.ru/20210813/podgotovka-1745662351.html

В России разработают новые программы по подготовке водителей

В России разработают новые программы по подготовке водителей - РИА Новости, 13.08.2021

В России разработают новые программы по подготовке водителей

Министерство просвещения РФ разрабатывает новые примерные программы профессиональной подготовки водителей разных категорий, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:21

2021-08-13T16:21

2021-08-13T16:21

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министерство просвещения РФ разрабатывает новые примерные программы профессиональной подготовки водителей разных категорий, сообщает пресс-служба ведомства."По заказу Института развития профессионального образования, подведомственного Минпросвещения России, экспертный центр "Движение без опасности" разработает новые примерные программы переподготовки, которые позволят повысить уровень знаний и навыков начинающих водителей", - говорится в сообщении.Отмечается, что работа ведётся в рамках проекта "Разработка программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий на 2021 год".В настоящее время планируется разработка проектов примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств пяти категорий - "А", "В", "С", "D" и "М", шести подкатегорий "А1", "В1", "С1", "D1", "Tm" и "Tb", специальных категорий для управления автомобилями с прицепом "CE", "DE", "С1Е" и "D1Е"."В примерных программах также будут учтены особенности управления транспортным средством с высокой степенью автоматизации", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20210401/prava-1603720666.html

https://ria.ru/20210126/prava-1594613703.html

россия

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общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия