https://ria.ru/20210813/otpusk-1745591588.html

Названы самые популярные в России места для непляжного отдыха

Названы самые популярные в России места для непляжного отдыха - РИА Новости, 13.08.2021

Названы самые популярные в России места для непляжного отдыха

Сервис бронирования жилья для отдыха определил, куда можно поехать в сентябре помимо черноморских курортов, сообщает TVIL.RU. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:58

2021-08-13T12:58

2021-08-13T12:58

туризм

алтайский край

ростовская область

новгородская область

валдай

саратовская область

республика алтай

воронежская область

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, куда можно поехать в сентябре помимо черноморских курортов, сообщает TVIL.RU.В число самых востребованных регионов вошли Алтай, Северный Кавказ, Карелия, Башкирия, Ростовская, Саратовская, Воронежская и Новгородская области, а также Москва.По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в сентябре на срок от одной до семи ночей и тратят на проживание в сутки от 800 рублей до восьми тысяч. Дешевле всего отдохнуть в Домбае, дороже — на Валдае.Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха в сентябре 2021 года.

https://ria.ru/20210803/dombay-1743942756.html

алтайский край

ростовская область

новгородская область

валдай

саратовская область

республика алтай

воронежская область

москва

северный кавказ

республика башкортостан

горный алтай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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