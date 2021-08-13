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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210813/otpusk-1745591588.html
Названы самые популярные в России места для непляжного отдыха
Названы самые популярные в России места для непляжного отдыха - РИА Новости, 13.08.2021
Названы самые популярные в России места для непляжного отдыха
Сервис бронирования жилья для отдыха определил, куда можно поехать в сентябре помимо черноморских курортов, сообщает TVIL.RU. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:58
2021-08-13T12:58
туризм
алтайский край
ростовская область
новгородская область
валдай
саратовская область
республика алтай
воронежская область
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, куда можно поехать в сентябре помимо черноморских курортов, сообщает TVIL.RU.В число самых востребованных регионов вошли Алтай, Северный Кавказ, Карелия, Башкирия, Ростовская, Саратовская, Воронежская и Новгородская области, а также Москва.По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в сентябре на срок от одной до семи ночей и тратят на проживание в сутки от 800 рублей до восьми тысяч. Дешевле всего отдохнуть в Домбае, дороже — на Валдае.Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха в сентябре 2021 года.
https://ria.ru/20210803/dombay-1743942756.html
алтайский край
ростовская область
новгородская область
валдай
саратовская область
республика алтай
воронежская область
москва
северный кавказ
республика башкортостан
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алтайский край, ростовская область, новгородская область, валдай, саратовская область, республика алтай, воронежская область, москва, новости - туризм, северный кавказ, туристы, республика башкортостан, туризм, горный алтай, куда поехать, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
12:58 13.08.2021
 

Названы самые популярные в России места для непляжного отдыха

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРегионы России. Республика Алтай
Регионы России. Республика Алтай - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для отдыха определил, куда можно поехать в сентябре помимо черноморских курортов, сообщает TVIL.RU.
В число самых востребованных регионов вошли Алтай, Северный Кавказ, Карелия, Башкирия, Ростовская, Саратовская, Воронежская и Новгородская области, а также Москва.
По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в сентябре на срок от одной до семи ночей и тратят на проживание в сутки от 800 рублей до восьми тысяч. Дешевле всего отдохнуть в Домбае, дороже — на Валдае.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха в сентябре 2021 года.
Всесезонный горный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 08:00Туризм
Не только горнолыжный курорт: что делать на Домбае летом
 
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