https://ria.ru/20210813/novoshakhtinsk-1745706303.html

Суд признал жителя Новошахтинска, истязавшего падчерицу, невменяемым

Суд признал жителя Новошахтинска, истязавшего падчерицу, невменяемым - РИА Новости, 13.08.2021

Суд признал жителя Новошахтинска, истязавшего падчерицу, невменяемым

Новошахтинский районный суд Ростовской области освободил от наказания и назначил лечение мужчине, истязавшему семилетнюю падчерицу, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T21:02

2021-08-13T21:02

2021-08-13T21:02

происшествия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Новошахтинский районный суд Ростовской области освободил от наказания и назначил лечение мужчине, истязавшему семилетнюю падчерицу, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Как ранее сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело было возбуждено по статье "Истязание". Дело в отношении отчима девочки выделили в отдельное производство в связи с наличием у него психического расстройства. Оба дела были переданы в суд в конце июня текущего года."Постановлением Новошахтинского районного суда Иван Довгаль признан невменяемым и освобожден от наказания с назначением лечения специализированного типа", - сказал представитель суда.Судебное заседание по уголовному делу в отношении матери девочки Юлии Довгаль отложено на 7 сентября текущего года.

https://ria.ru/20210811/khachaturyan-1745352566.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество