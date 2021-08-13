https://ria.ru/20210813/novoshakhtinsk-1745706303.html
Суд признал жителя Новошахтинска, истязавшего падчерицу, невменяемым
Суд признал жителя Новошахтинска, истязавшего падчерицу, невменяемым - РИА Новости, 13.08.2021
Суд признал жителя Новошахтинска, истязавшего падчерицу, невменяемым
Новошахтинский районный суд Ростовской области освободил от наказания и назначил лечение мужчине, истязавшему семилетнюю падчерицу, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T21:02
2021-08-13T21:02
2021-08-13T21:02
происшествия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Новошахтинский районный суд Ростовской области освободил от наказания и назначил лечение мужчине, истязавшему семилетнюю падчерицу, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Как ранее сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело было возбуждено по статье "Истязание". Дело в отношении отчима девочки выделили в отдельное производство в связи с наличием у него психического расстройства. Оба дела были переданы в суд в конце июня текущего года."Постановлением Новошахтинского районного суда Иван Довгаль признан невменяемым и освобожден от наказания с назначением лечения специализированного типа", - сказал представитель суда.Судебное заседание по уголовному делу в отношении матери девочки Юлии Довгаль отложено на 7 сентября текущего года.
https://ria.ru/20210811/khachaturyan-1745352566.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Суд признал жителя Новошахтинска, истязавшего падчерицу, невменяемым
Суд освободил от наказания жителя Новошахтинска, истязавшего падчерицу, и назначил ему лечение