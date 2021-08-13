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https://ria.ru/20210813/novoshakhtinsk-1745706303.html
Суд признал жителя Новошахтинска, истязавшего падчерицу, невменяемым
Суд признал жителя Новошахтинска, истязавшего падчерицу, невменяемым - РИА Новости, 13.08.2021
Суд признал жителя Новошахтинска, истязавшего падчерицу, невменяемым
Новошахтинский районный суд Ростовской области освободил от наказания и назначил лечение мужчине, истязавшему семилетнюю падчерицу, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T21:02
2021-08-13T21:02
происшествия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Новошахтинский районный суд Ростовской области освободил от наказания и назначил лечение мужчине, истязавшему семилетнюю падчерицу, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Как ранее сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело было возбуждено по статье "Истязание". Дело в отношении отчима девочки выделили в отдельное производство в связи с наличием у него психического расстройства. Оба дела были переданы в суд в конце июня текущего года."Постановлением Новошахтинского районного суда Иван Довгаль признан невменяемым и освобожден от наказания с назначением лечения специализированного типа", - сказал представитель суда.Судебное заседание по уголовному делу в отношении матери девочки Юлии Довгаль отложено на 7 сентября текущего года.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
21:02 13.08.2021
 
Суд признал жителя Новошахтинска, истязавшего падчерицу, невменяемым

Суд освободил от наказания жителя Новошахтинска, истязавшего падчерицу, и назначил ему лечение

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. Новошахтинский районный суд Ростовской области освободил от наказания и назначил лечение мужчине, истязавшему семилетнюю падчерицу, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
Как ранее сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело было возбуждено по статье "Истязание". Дело в отношении отчима девочки выделили в отдельное производство в связи с наличием у него психического расстройства. Оба дела были переданы в суд в конце июня текущего года.
"Постановлением Новошахтинского районного суда Иван Довгаль признан невменяемым и освобожден от наказания с назначением лечения специализированного типа", - сказал представитель суда.
Судебное заседание по уголовному делу в отношении матери девочки Юлии Довгаль отложено на 7 сентября текущего года.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 15:51
Повторные экспертизы подтвердили, что отец истязал сестер Хачатурян
 
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