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Режим ЧС ввели в селе Новороссийска, уточнили власти
Режим ЧС ввели в селе Новороссийска, уточнили власти - РИА Новости, 13.08.2021
Режим ЧС ввели в селе Новороссийска, уточнили власти
Власти Новороссийска уточнили, что режим ЧС из-за сильного дождя введен не во всем городе, в только в прибрежном селе Южная Озереевка. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:43
2021-08-13T11:43
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Власти Новороссийска уточнили, что режим ЧС из-за сильного дождя введен не во всем городе, в только в прибрежном селе Южная Озереевка.Утром в пятницу власти Новороссийска сообщили, что в ближайшие часы и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков, и с 9:00 мск в городе введен режим ЧС."Зоной ЧС является село Южная Озереевка. Зона ЧС не весь город, а только село", - уточнила пресс-служба администрации города позднее.Также утром в пятницу оперштаб региона сообщил, что в результате дождя на Кубани подтоплены низменные участки территорий в ряде районов, оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности.
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происшествия, новороссийск
11:43 13.08.2021
 
Режим ЧС ввели в селе Новороссийска, уточнили власти

Мэрия Новороссийска: режим ЧС из-за ливня введен не во всем городе, а в одном селе

© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкЛюди на улицах
Люди на улицах - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Эдуард Глок
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КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Власти Новороссийска уточнили, что режим ЧС из-за сильного дождя введен не во всем городе, в только в прибрежном селе Южная Озереевка.
Утром в пятницу власти Новороссийска сообщили, что в ближайшие часы и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков, и с 9:00 мск в городе введен режим ЧС.
"Зоной ЧС является село Южная Озереевка. Зона ЧС не весь город, а только село", - уточнила пресс-служба администрации города позднее.
Также утром в пятницу оперштаб региона сообщил, что в результате дождя на Кубани подтоплены низменные участки территорий в ряде районов, оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности.
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