https://ria.ru/20210813/novorossiysk-1745604509.html

Режим ЧС ввели в селе Новороссийска, уточнили власти

Режим ЧС ввели в селе Новороссийска, уточнили власти - РИА Новости, 13.08.2021

Режим ЧС ввели в селе Новороссийска, уточнили власти

Власти Новороссийска уточнили, что режим ЧС из-за сильного дождя введен не во всем городе, в только в прибрежном селе Южная Озереевка. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:43

2021-08-13T11:43

2021-08-13T11:43

происшествия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Власти Новороссийска уточнили, что режим ЧС из-за сильного дождя введен не во всем городе, в только в прибрежном селе Южная Озереевка.Утром в пятницу власти Новороссийска сообщили, что в ближайшие часы и в следующие сутки в районе Новороссийска ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков, и с 9:00 мск в городе введен режим ЧС."Зоной ЧС является село Южная Озереевка. Зона ЧС не весь город, а только село", - уточнила пресс-служба администрации города позднее.Также утром в пятницу оперштаб региона сообщил, что в результате дождя на Кубани подтоплены низменные участки территорий в ряде районов, оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20210813/kerch-1745578245.html

новороссийск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новороссийск