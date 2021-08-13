https://ria.ru/20210813/neonatsizm-1745608358.html

Лавров обвинил Запад в поощрении неонацистских настроений на Украине

Лавров обвинил Запад в поощрении неонацистских настроений на Украине - РИА Новости, 13.08.2021

Лавров обвинил Запад в поощрении неонацистских настроений на Украине

Запад открыто поощряет неонацистские настроения на Украине и в Прибалтике, молча наблюдает, как зараза расползается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:59

2021-08-13T11:59

2021-08-13T11:59

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прибалтика

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САМБЕК (Ростовская обл.), 13 авг – РИА Новости. Запад открыто поощряет неонацистские настроения на Украине и в Прибалтике, молча наблюдает, как зараза расползается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ежегодно РФ представляет в ГА ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В декабре 2020 года Генассамблея ООН приняла ее большинством голосов, против были Украина и США."В современных условиях, когда пытаются и историю переписать. Причем переписывают, делают это достаточно грубо, когда наши западные партнеры открыто поощряют неонацистские движения на той же Украине, в Прибалтике, молча наблюдают за тем, как эта зараза разрастается", - сказал Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета"."К сожалению, наш западный мир, весь коллективный Запад ежегодно воздерживается при голосовании по резолюции, которую мы вносим - о недопустимости героизации нацизма. Весь Запад стыдливо воздерживается, все остальные голосуют "за", за исключением Соединенных Штатов и Украины, которые голосуют против", - добавил министр.Россия надеется, что США и Украина, выступающие против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, пересмотрят свою позицию, с таким заявлением ранее выступило ранее посольство РФ в Вашингтоне.Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны". Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно. Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

https://ria.ru/20210731/frantsiya-1743764467.html

https://ria.ru/20210608/tolstoy-1736154521.html

сша

прибалтика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, прибалтика, россия