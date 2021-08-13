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Стартует программа "Наставничество" для начинающих бизнесменов МО
Стартует программа "Наставничество" для начинающих бизнесменов МО - РИА Новости, 13.08.2021
Стартует программа "Наставничество" для начинающих бизнесменов МО
Открытие программы "Наставничество", которая рассчитана на начинающих предпринимателей из Московской области, пройдет 17 августа в ARTPLAY PORTAL. Об этом... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:03
2021-08-13T19:03
2021-08-13T19:03
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Открытие программы "Наставничество", которая рассчитана на начинающих предпринимателей из Московской области, пройдет 17 августа в ARTPLAY PORTAL. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.На открытии организаторы расскажут участникам, как будет проходить обучение. Кроме того, состоится знакомство с наставниками, взаимодействие с которыми стартует с третьей недели обучения. Курс будет длиться семь недель.В 2020 году свыше 300 человек приняли участие в программе "Наставничество". Она проходит в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его реализацией занимается министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области при поддержке Минэкономразвития РФ.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)