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Стартует программа "Наставничество" для начинающих бизнесменов МО

Стартует программа "Наставничество" для начинающих бизнесменов МО - РИА Новости, 13.08.2021

Стартует программа "Наставничество" для начинающих бизнесменов МО

Открытие программы "Наставничество", которая рассчитана на начинающих предпринимателей из Московской области, пройдет 17 августа в ARTPLAY PORTAL. Об этом... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T19:03

2021-08-13T19:03

2021-08-13T19:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Открытие программы "Наставничество", которая рассчитана на начинающих предпринимателей из Московской области, пройдет 17 августа в ARTPLAY PORTAL. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.На открытии организаторы расскажут участникам, как будет проходить обучение. Кроме того, состоится знакомство с наставниками, взаимодействие с которыми стартует с третьей недели обучения. Курс будет длиться семь недель.В 2020 году свыше 300 человек приняли участие в программе "Наставничество". Она проходит в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его реализацией занимается министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области при поддержке Минэкономразвития РФ.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)