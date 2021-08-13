https://ria.ru/20210813/musulmanskiy-1745688363.html
Пятьдесят фильмов вошли в конкурс Казанского фестиваля мусульманского кино
Пятьдесят фильмов вошли в конкурс Казанского фестиваля мусульманского кино - РИА Новости, 13.08.2021
Пятьдесят фильмов вошли в конкурс Казанского фестиваля мусульманского кино
Пятьдесят фильмов из 45 стран вошли в конкурсную программу Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет в столице Татарстана с 5 по... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:44
2021-08-13T18:44
2021-08-13T18:44
религия
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равиль гайнутдин
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мерьем узерли
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пятьдесят фильмов из 45 стран вошли в конкурсную программу Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет в столице Татарстана с 5 по 10 сентября, сообщается на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) России."В кинофестивале, проходящем под лозунгом "Через диалог культур — к культуре диалога", в 2021 году будут показаны картины из 45 стран мира. В основной конкурс вошли 50 картин в пяти номинациях: игровые полнометражные фильмы, игровые короткометражные фильмы, документальные полнометражные фильмы, короткометражные документальные фильмы и национальный конкурс", - говорится в сообщении.На фестивале также будут представлены параллельные программы: "Ислам в России", "Тюркский мир", "Казанские премьеры", "Транзит Москва - Казань".В программе "Ислам в России" будут представлены три документальных фильма из цикла "Мусульмане, которыми гордится Россия". Это картины "Абдульазиз Давлетшин. Дорога в Мекку" Абдуллы Иссы, "Муса Бигиев. Невольный эмигрант" Ильдара Исламгулова и "Галимджан Баруди. Памятная книжка" Галины Красноборовой.В программу "Тюрский мир", в частности, вошла турецкая картина "Улей" с Мерьем Узерли в главной роли. Ранее фильм был показан в конкурсе Московского кинофестиваля.Казанский международный фестиваль мусульманского кино был основан в 2005 году по инициативе Совета муфтиев России. Бессменным президентом КМФМК является председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин.
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справки, москва, равиль гайнутдин, россия, религия, мерьем узерли