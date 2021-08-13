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Лавров назвал политику Запада агрессивной и тупиковой
Лавров назвал политику Запада агрессивной и тупиковой - РИА Новости, 13.08.2021
Лавров назвал политику Запада агрессивной и тупиковой
Запад предпринимает "судорожные попытки" сохранить свои позиции, его тупиковая политика не имеет перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:07
2021-08-13T12:07
в мире
сергей лавров
россия
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САМБЕК (Ростовская обл.), 13 авг – РИА Новости. Запад предпринимает "судорожные попытки" сохранить свои позиции, его тупиковая политика не имеет перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это агрессивная политика в попытке доминировать над всеми и вся, и любой, кто идет поперек Запада, должен быть наказан. Тупиковая политика, она не имеет никаких перспектив", - сказал Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".По его словам, подобная политика отражает "судорожные попытки" Запада сохранить свои позиции, которые он имел в мировых делах на протяжении последних 500 лет.В данный момент, когда формируется многополярный, полицентричный мир, попытки Запада навязать либеральные ценности не увенчаются успехом, подытожил Лавров.
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в мире, сергей лавров, россия
12:07 13.08.2021
 
Лавров назвал политику Запада агрессивной и тупиковой

Глава МИД Сергей Лавров: Запад предпринимает "судорожные попытки" сохранить свои позиции

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / POOL
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САМБЕК (Ростовская обл.), 13 авг – РИА Новости. Запад предпринимает "судорожные попытки" сохранить свои позиции, его тупиковая политика не имеет перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это агрессивная политика в попытке доминировать над всеми и вся, и любой, кто идет поперек Запада, должен быть наказан. Тупиковая политика, она не имеет никаких перспектив", - сказал Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с молодыми деятелями культуры и искусств из регионов РФ на форуме Таврида АРТ-2021 в городе Судак - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 14:52
Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
По его словам, подобная политика отражает "судорожные попытки" Запада сохранить свои позиции, которые он имел в мировых делах на протяжении последних 500 лет.
В данный момент, когда формируется многополярный, полицентричный мир, попытки Запада навязать либеральные ценности не увенчаются успехом, подытожил Лавров.
 
В миреСергей ЛавровРоссия
 
 
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