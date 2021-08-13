https://ria.ru/20210813/lavrov-1745610438.html

Лавров назвал политику Запада агрессивной и тупиковой

Лавров назвал политику Запада агрессивной и тупиковой - РИА Новости, 13.08.2021

Лавров назвал политику Запада агрессивной и тупиковой

Запад предпринимает "судорожные попытки" сохранить свои позиции, его тупиковая политика не имеет перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:07

2021-08-13T12:07

2021-08-13T12:07

в мире

сергей лавров

россия

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САМБЕК (Ростовская обл.), 13 авг – РИА Новости. Запад предпринимает "судорожные попытки" сохранить свои позиции, его тупиковая политика не имеет перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это агрессивная политика в попытке доминировать над всеми и вся, и любой, кто идет поперек Запада, должен быть наказан. Тупиковая политика, она не имеет никаких перспектив", - сказал Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".По его словам, подобная политика отражает "судорожные попытки" Запада сохранить свои позиции, которые он имел в мировых делах на протяжении последних 500 лет.В данный момент, когда формируется многополярный, полицентричный мир, попытки Запада навязать либеральные ценности не увенчаются успехом, подытожил Лавров.

https://ria.ru/20210812/instinkty-1745486833.html

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в мире, сергей лавров, россия