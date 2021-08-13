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"Острова никак не вернуть": японцы отреагировали на слова Лаврова о Курилах
"Острова никак не вернуть": японцы отреагировали на слова Лаврова о Курилах - РИА Новости, 13.08.2021
"Острова никак не вернуть": японцы отреагировали на слова Лаврова о Курилах
Японские читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Курильским островам. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:32
2021-08-13T15:32
2021-08-13T16:49
в мире
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япония
курильские острова
мид японии
сергей лавров
михаил мишустин
тосимицу мотэги
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Японские читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Курильским островам.Глава МИД в среду в беседе со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги назвал оценки Токио поездки российского премьера Михаила Мишустина на Курилы неприемлемыми.Японские пользователи считают, что такой подход их внешнеполитического ведомства не помогает разрешить ситуацию."Надо обязательно договариваться! В конечном счете диалог — это непременное условие мира!" — написал kei.Другой читатель считает, что Японии необходимо принять участие в экономическом освоении островов, иначе этим заинтересуются другие региональные державы."Если помощь России не предоставит Токио, то это сделают Китай и Южная Корея", — отметил tar.Помимо этого, японцы подчеркнули, что забрать Курилы силовым путем невозможно.Токио претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html
https://ria.ru/20210729/yaponiya-1743459368.html
https://ria.ru/20210430/yapontsy-1730742238.html
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в мире, токио, япония, курильские острова, мид японии, сергей лавров, михаил мишустин, тосимицу мотэги, россия