https://ria.ru/20210813/kreditovanie-1745685418.html

На Кубани предложили увеличить период краткосрочного кредитования аграриев

На Кубани предложили увеличить период краткосрочного кредитования аграриев - РИА Новости, 13.08.2021

На Кубани предложили увеличить период краткосрочного кредитования аграриев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой увеличить для аграриев период краткосрочного кредитования до двух лет, сообщает... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:32

2021-08-13T18:32

2021-08-13T18:32

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой увеличить для аграриев период краткосрочного кредитования до двух лет, сообщает администрация региона.Уточняется, что такое предложение глава региона озвучил министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву в пятницу в ходе пленарного заседания.По словам Патрушева, это важный вопрос. Министр дал поручение коллегам проработать его."Льготные кредиты идут на развитие растениеводства, животноводства, молочного скотоводства, перерабатывающую промышленность, в частности, на покупку минеральных удобрений, ГСМ, техники и оборудования", - поясняет ведомство.

https://ria.ru/20210810/investproekty-1745237309.html

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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия