На Кубани предложили увеличить период краткосрочного кредитования аграриев
Глава Кубани Кондратьев предложил увеличить период краткосрочного кредитования для аграриев
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодготовка к посеву подсолнечника во время посевной и весенних полевых работ на полях АО "Агрообъединение "Кубань" в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой увеличить для аграриев период краткосрочного кредитования до двух лет, сообщает администрация региона.
Уточняется, что такое предложение глава региона озвучил министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву в пятницу в ходе пленарного заседания.
"Программа льготного краткосрочного кредитования – одна из востребованных мер поддержки у растениеводов. Ежегодно они привлекают более 50 миллиардов рублей кредитных средств. Но сроки выплаты по кредитам не всегда совпадают со сроками реализации продукции. Прошу рассмотреть возможность увеличения срока краткосрочного кредитования с одного года до двух лет", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
По словам Патрушева, это важный вопрос. Министр дал поручение коллегам проработать его.
"Льготные кредиты идут на развитие растениеводства, животноводства, молочного скотоводства, перерабатывающую промышленность, в частности, на покупку минеральных удобрений, ГСМ, техники и оборудования", - поясняет ведомство.