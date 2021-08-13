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Краснодарский край
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На Кубани предложили увеличить период краткосрочного кредитования аграриев
На Кубани предложили увеличить период краткосрочного кредитования аграриев - РИА Новости, 13.08.2021
На Кубани предложили увеличить период краткосрочного кредитования аграриев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой увеличить для аграриев период краткосрочного кредитования до двух лет, сообщает... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:32
2021-08-13T18:32
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой увеличить для аграриев период краткосрочного кредитования до двух лет, сообщает администрация региона.Уточняется, что такое предложение глава региона озвучил министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву в пятницу в ходе пленарного заседания.По словам Патрушева, это важный вопрос. Министр дал поручение коллегам проработать его."Льготные кредиты идут на развитие растениеводства, животноводства, молочного скотоводства, перерабатывающую промышленность, в частности, на покупку минеральных удобрений, ГСМ, техники и оборудования", - поясняет ведомство.
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
18:32 13.08.2021
 
На Кубани предложили увеличить период краткосрочного кредитования аграриев

Глава Кубани Кондратьев предложил увеличить период краткосрочного кредитования для аграриев

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодготовка к посеву подсолнечника во время посевной и весенних полевых работ на полях АО "Агрообъединение "Кубань" в Краснодарском крае
Подготовка к посеву подсолнечника во время посевной и весенних полевых работ на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой увеличить для аграриев период краткосрочного кредитования до двух лет, сообщает администрация региона.
Уточняется, что такое предложение глава региона озвучил министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву в пятницу в ходе пленарного заседания.
"Программа льготного краткосрочного кредитования – одна из востребованных мер поддержки у растениеводов. Ежегодно они привлекают более 50 миллиардов рублей кредитных средств. Но сроки выплаты по кредитам не всегда совпадают со сроками реализации продукции. Прошу рассмотреть возможность увеличения срока краткосрочного кредитования с одного года до двух лет", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
По словам Патрушева, это важный вопрос. Министр дал поручение коллегам проработать его.
"Льготные кредиты идут на развитие растениеводства, животноводства, молочного скотоводства, перерабатывающую промышленность, в частности, на покупку минеральных удобрений, ГСМ, техники и оборудования", - поясняет ведомство.
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайВениамин КондратьевРоссия
 
 
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