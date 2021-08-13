https://ria.ru/20210813/koronavirus-1745671400.html

Депздрав объяснил высокую смертность от COVID-19 в Москве

Депздрав объяснил высокую смертность от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 13.08.2021

Депздрав объяснил высокую смертность от COVID-19 в Москве

Столичный департамент здравоохранения сообщил, что в июле этого года в Москве зарегистрированы 17 237 смертей, что на 6,4 тысячи случаев больше, чем в июле 2020 РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:17

2021-08-13T17:17

2021-08-13T17:41

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения сообщил, что в июле этого года в Москве зарегистрированы 17 237 смертей, что на 6,4 тысячи случаев больше, чем в июле 2020 года, это связано с новым штаммом коронавируса и жарой."В июле в Москве зарегистрировано 17 237 смертей. Превышение смертности по отношению к июлю прошлого года составило 6464 случая. Такая динамика связана с резким ростом заболеваемости в связи с распространением нового штамма коронавируса в июне, а также аномально жаркой погодой в городе в последние месяцы", - говорится в сообщении на сайте депздрава.Отмечается, что аномальная жара негативно влияла на тяжесть течения заболевания коронавирусом, его последствия, и привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы. Врачи-кардиологи отмечают, что потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови вследствие жары могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падению давления и инсульту."Показатели смертности отстают на несколько недель от пиков заболеваемости коронавирусом. А рекордные значения числа заболевших были зафиксированы в июне 2021 года, когда ежесуточное число новых случаев достигло рекордных 9 тысяч. Заболеваемость COVID-19 за весь июль практически достигла уровня конца 2020 года и отяготилась влиянием жаркой погоды, а также более агрессивным штаммом вируса", - говорится в сообщении.Уточняется, что как следствие COVID-19 в июле в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 6583 случаях. Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в июле. От ковида как основной причины смерти в июле умерли 6145 человек, 438 человек умерли от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 193 случаях.

https://ria.ru/20210811/yota-shtamm-1745370163.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/shtamm-1745329800.html

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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии