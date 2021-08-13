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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве (0,16%) и Татарстане (0,21%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:26
2021-08-13T11:26
2021-08-13T11:26
распространение коронавируса
общество
республика татарстан (татарстан)
москва
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве (0,16%) и Татарстане (0,21%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,16%, 2. Республика Татарстан 0,21%", - говорится в сообщении.
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общество, республика татарстан (татарстан), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве и Татарстане