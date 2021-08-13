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Легендарный команданте: жизнь и смерть Фиделя Кастро

Легендарный команданте: жизнь и смерть Фиделя Кастро - РИА Новости, 13.08.2021

Легендарный команданте: жизнь и смерть Фиделя Кастро

Кубинскому революционеру Фиделю Кастро 13 августа исполнилось бы 95 лет. Пять лет назад мир проводил в последний путь легендарного команданте.

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видео

куба

фидель кастро

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Он умер в преклонном возрасте своей смертью, несмотря на многочисленные покушения на его жизнь. По данным руководства контрразведывательной службы Кубы, было более 600 попыток убить Кастро. Революционера пытались пристрелить, отравить токсическими веществами и ядами.

куба

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2021

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Легендарный команданте: жизнь и смерть Фиделя Кастро Кубинскому революционеру Фиделю Кастро 13 августа исполнилось бы 95 лет. Пять лет назад мир проводил в последний путь легендарного команданте. Он умер в преклонном возрасте своей смертью, несмотря на многочисленные покушения на его жизнь. По данным руководства контрразведывательной службы Кубы, было более 600 попыток убить Кастро. Революционера пытались пристрелить, отравить токсическими веществами и ядами. 2021-08-13T07:47 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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