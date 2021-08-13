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Легендарный команданте: жизнь и смерть Фиделя Кастро
Легендарный команданте: жизнь и смерть Фиделя Кастро - РИА Новости, 13.08.2021
Легендарный команданте: жизнь и смерть Фиделя Кастро
Кубинскому революционеру Фиделю Кастро 13 августа исполнилось бы 95 лет. Пять лет назад мир проводил в последний путь легендарного команданте.
2021-08-13T07:47
2021-08-13T07:47
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видео
куба
фидель кастро
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Он умер в преклонном возрасте своей смертью, несмотря на многочисленные покушения на его жизнь. По данным руководства контрразведывательной службы Кубы, было более 600 попыток убить Кастро. Революционера пытались пристрелить, отравить токсическими веществами и ядами.
куба
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Легендарный команданте: жизнь и смерть Фиделя Кастро
Кубинскому революционеру Фиделю Кастро 13 августа исполнилось бы 95 лет. Пять лет назад мир проводил в последний путь легендарного команданте. Он умер в преклонном возрасте своей смертью, несмотря на многочисленные покушения на его жизнь. По данным руководства контрразведывательной службы Кубы, было более 600 попыток убить Кастро. Революционера пытались пристрелить, отравить токсическими веществами и ядами.
2021-08-13T07:47
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PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, куба, фидель кастро, видео
Легендарный команданте: жизнь и смерть Фиделя Кастро
Кубинскому революционеру Фиделю Кастро 13 августа исполнилось бы 95 лет. Пять лет назад мир проводил в последний путь легендарного команданте.