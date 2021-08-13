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Собянин отметил снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Собянин отметил снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2021
Собянин отметил снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19
На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тысяч коек – минимальное количество с начала апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:30
2021-08-13T10:30
2021-08-13T10:43
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тысяч коек – минимальное количество с начала апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге."На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тысяч коек – минимальное количество с начала апреля", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня.
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общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:30 13.08.2021 (обновлено: 10:43 13.08.2021)
Собянин отметил снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Мэр Москвы Собянин: число госпитализаций пациентов с COVID-19 уменьшилось более чем в два раза