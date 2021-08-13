https://ria.ru/20210813/gospitalizatsiya-1745587080.html

Собянин отметил снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Собянин отметил снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2021

Собянин отметил снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19

На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тысяч коек – минимальное количество с начала апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:30

2021-08-13T10:30

2021-08-13T10:43

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тысяч коек – минимальное количество с начала апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге."На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тысяч коек – минимальное количество с начала апреля", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня.

https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745586302.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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