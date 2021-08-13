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Москвич утонул в Калининградской области, спасая женщину
Москвич утонул в Калининградской области, спасая женщину - РИА Новости, 13.08.2021
Москвич утонул в Калининградской области, спасая женщину
Житель Москвы погиб при спасении тонущей в Балтийском море женщины недалеко от Балтийска в Калининградской области, проводится проверка, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:34
2021-08-13T10:34
2021-08-13T10:34
происшествия
калининградская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
балтийское море
россия
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КАЛИНИНГРАД, 13 авг - РИА Новости. Житель Москвы погиб при спасении тонущей в Балтийском море женщины недалеко от Балтийска в Калининградской области, проводится проверка, сообщили журналистам в следственном управлении СК России по региону.По предварительным данным, во время купания в Балтийском море на необорудованном пляже одна из отдыхающих начала тонуть, другие выстроились в цепочку, чтобы ей помочь. Из-за сильных волн людей стало уносить в море. Мужчина, 54-летний житель Москвы, не смог выплыть и погиб. Его тело уже без признаков жизни в воде заметили позже."Сообщение о том, что в Балтийском море на "диком" пляже в районе поселка Павлово Балтийского муниципального района утонул мужчина, поступило в правоохранительные органы в четверг. По данному факту следователями Светлогорского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не было обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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происшествия, калининградская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), балтийское море, россия
Москвич утонул в Калининградской области, спасая женщину
Житель Москвы погиб в Калининградской области, спасая тонущую в Балтийском море женщину