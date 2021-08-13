https://ria.ru/20210813/gibel-1745588553.html

Москвич утонул в Калининградской области, спасая женщину

Москвич утонул в Калининградской области, спасая женщину - РИА Новости, 13.08.2021

Москвич утонул в Калининградской области, спасая женщину

Житель Москвы погиб при спасении тонущей в Балтийском море женщины недалеко от Балтийска в Калининградской области, проводится проверка, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:34

2021-08-13T10:34

2021-08-13T10:34

происшествия

калининградская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

балтийское море

россия

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КАЛИНИНГРАД, 13 авг - РИА Новости. Житель Москвы погиб при спасении тонущей в Балтийском море женщины недалеко от Балтийска в Калининградской области, проводится проверка, сообщили журналистам в следственном управлении СК России по региону.По предварительным данным, во время купания в Балтийском море на необорудованном пляже одна из отдыхающих начала тонуть, другие выстроились в цепочку, чтобы ей помочь. Из-за сильных волн людей стало уносить в море. Мужчина, 54-летний житель Москвы, не смог выплыть и погиб. Его тело уже без признаков жизни в воде заметили позже."Сообщение о том, что в Балтийском море на "диком" пляже в районе поселка Павлово Балтийского муниципального района утонул мужчина, поступило в правоохранительные органы в четверг. По данному факту следователями Светлогорского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не было обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210719/student-1741826711.html

https://ria.ru/20210805/voennyy-1744556958.html

калининградская область

москва

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калининградская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), балтийское море, россия